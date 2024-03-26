Появились подробности предотвращения сотрудниками ФСБ теракта в Самаре

Стали известны некоторые детали спецоперации ФСБ по предотвращению теракта в Самаре. По данным "Волга Ньюс", задерживали 29-летнего Андрея Жвакина, готовившего теракт в районе больницы им. Калинина в Самаре.

Ранее сообщалось, что пособник террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), запрещенной в РФ, погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства (СВУ). "Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — сообщили в ФСБ. Мужчина действовал по указанию куратора.

"Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — говорится в сообщении в ФСБ. По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 гг. мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 г. был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК Александра Кудашева, 1982 года рождения.

По информации "Волга Ньюс", после спецоперации силовики провели обыск в квартире у станции метро Спортивная, которую снимал подозреваемый в организации теракта. Там нашли и изъяли еще взрывные устройства.