Появились подробности предотвращения сотрудниками ФСБ теракта в Самаре

Стали известны некоторые детали спецоперации ФСБ по предотвращению теракта в Самаре. По данным "Волга Ньюс", задерживали 29-летнего Андрея Жвакина, готовившего теракт в районе больницы им. Калинина в Самаре.
Ранее сообщалось, что пособник террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), запрещенной в РФ, погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства (СВУ). "Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — сообщили в ФСБ. Мужчина действовал по указанию куратора.
"Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — говорится в сообщении в ФСБ. По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 гг. мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 г. был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК Александра Кудашева, 1982 года рождения.
По информации "Волга Ньюс", после спецоперации силовики провели обыск в квартире у станции метро Спортивная, которую снимал подозреваемый в организации теракта. Там нашли и изъяли еще взрывные устройства.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..