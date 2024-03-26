В Самарской области ФСБ предотвратила теракт

В Самарской области ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, пишет tass.ru.

Теракт готовил 30-летний россиянин, пособник террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), запрещенной в РФ, он погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства (СВУ). "Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — сообщили в ФСБ.

Мужчина действовал по указанию куратора. "Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — говорится в сообщении в ФСБ.

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По данным спецслужбы, в период с 2022 по 2024 гг. мужчина публично занимался дискредитацией ВС РФ. В сентябре 2023 г. был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК Александра Кудашева, 1982 года рождения. Он дал согласие в организации и проведении диверсий на территории Российской Федерации. Дома у террориста обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ. В его телефоне обнаружили переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами.

По факту приготовления к террористическому акту следственным отделом УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело.