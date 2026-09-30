В Большую учительскую неделю в рамках конкурса "Сердце отдаю детям" в Самаре прошла выставка достижений системы дополнительного образования региона

Художественную часть выставки посвятили Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Зрителям представили макеты архитектурных памятников Самары, куклы в национальных костюмах, изделия, выполненные в традиционной технике — филейно-гипюрной вышивке, а также изделия с росписью и резьбой по дереву.
Научно-техническая часть выставки посвящена технологическому развитию Самарской области и 65-летию первого полета человека в космос. На ней представили технические и экологические разработки юных техников.
"Система дополнительного образования Самарской области достойно представлена на Всероссийском уровне. В регионе свыше 97% детей — школьников и дошкольников — охвачены дополнительным образованием. Благодарю всех наших педагогов допобразования за то, что они трудятся на Самарской земле, становятся победителями и призерами конкурса профессионального мастерства и помогают своим воспитанникам побеждать в состязаниях различных уровней и направленностей", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
В Самарской области действует свыше 11000 программ дополнительного образования. Выбрать кружок или секцию можно на платформе "Навигатор дополнительного образования".
Напомним, Большая учительская неделя проходит в России с 28 сентября по 5 октября и приурочена сразу к трем профессиональным праздникам: Дню учителя (5 октября), Дню воспитателя (27 сентября) и Дню среднего профессионального образования (2 октября).
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...