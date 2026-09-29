К юбилею отечественного телевещания самарская телебашня засияет праздничной подсветкой

В честь 95‑й годовщины начала регулярного ТВ‑вещания в стране 1 октября филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" запустит на телебашне в Самаре тематическую архитектурно‑художественную подсветку. На медиафасаде разместят символику советского телевидения, кадры из старых передач, изображения ретротелевизоров, а также надписи: "1 Октября — день рождения советского ТВ" и "25 Лет РТРС".
Подсветка будет гореть с наступления сумерек до полуночи.
В акции также участвуют башни и мачты Астрахани, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Тамбова, Твери, Уфы, Ярославля и других городов.
Отправной точкой отечественного телевещания считается 1 октября 1931 г. — тогда в Москве стартовали первые регулярные передачи "движущихся изображений" из студии при Московском радиоузле (ул. 25 Октября, д. 7 — сейчас это ул. Никольская). А в 1938 г. открылись первые телецентры в Москве и Ленинграде.