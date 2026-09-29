К юбилею отечественного телевещания самарская телебашня засияет праздничной подсветкой

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В честь 95‑й годовщины начала регулярного ТВ‑вещания в стране 1 октября филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" запустит на телебашне в Самаре тематическую архитектурно‑художественную подсветку. На медиафасаде разместят символику советского телевидения, кадры из старых передач, изображения ретротелевизоров, а также надписи: "1 Октября — день рождения советского ТВ" и "25 Лет РТРС".