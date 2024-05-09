В Самаре хотят построить музей археологии

В столице региона может появиться новый культурный объект. На стрелке рек Волги и Самары хотят построить музей археологии. Информация об этом появилась в скорректированном проекте планировки территории.

Судя по эскизу застройки, музей археологии планируется разместить на территории бывшего завода клапанов.

Место строительства музея археологии обозначено красным Фото: правительство Самарской области

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела. В начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади.

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина. Она принадлежит компании "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина.

Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра. Но археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя. Но в итоге площадка пустует уже несколько нет. Там не проводили ни раскопки, ни строительные работы.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".