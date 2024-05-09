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Архитектура Культура

В Самаре хотят построить музей археологии

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице региона может появиться новый культурный объект. На стрелке рек Волги и Самары хотят построить музей археологии. Информация об этом появилась в скорректированном проекте планировки территории.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Судя по эскизу застройки, музей археологии планируется разместить на территории бывшего завода клапанов.

Место строительства музея археологии обозначено красным Фото: правительство Самарской области

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела. В начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади. 

Территория бывшего завода клапанов находится в границах улиц Водников, Кутякова, Засекина. Она принадлежит компании "Топ-Строй", которую связывают с именем известного самарского бизнесмена Алексея Леушкина.

Несколько лет назад собственник снес корпуса предприятия. На его месте планировалось строительство торгового центра. Но археологи и архитекторы выступили против. Они настаивали на проведении раскопок на территории завода и обеспечении защиты культурного слоя. Но в итоге площадка пустует уже несколько нет. Там не проводили ни раскопки, ни строительные работы.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "ТОП-Строй" с уставным капиталом 10 тыс. руб. создано в 2008 г. в Самаре. Основной вид деятельности — строительство зданий. Директор — Дмитрий Дорофеев, который выступает собственником ООО "Техоборонпром-инструмент" и ООО "Стройиндустрия", аффилированных Алексею Леушкину. Владелец  ООО "ТОП-Строй" — Ольга Полякова.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара"

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