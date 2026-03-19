Иван Носков: "Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов"

Иван Носков: "Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года. В их числе 13 локаций: в районе ул. Революционной, 155; пр. Кирова, 100; ул. Авроры, 47; на перекрестках ул. Дачной/Коммунистической, ул. Гагарина/Мяги, пр. Металлургов/ул. Металлистов, ул. Авроры/Печерской, ул. Вольской/Ново-Вокзальной и др. Также для снижения аварийности в городе продолжится установка проекторов дорожных знаков "Пешеходный переход" — с конца 2025 года их впервые начали применять на 15 переходах. Кроме того, будут делать проекционные пешеходные переходы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов. Работу над этим ведём совместно с Госавтоинспекцией и жителями, которые указывают на проблемные места в своих районах. По данным Госавтоинспекции, за 2025 год количество ДТП увеличилось почти на 22%, причём в большинстве случаев это столкновения транспортных средств либо наезды на пешеходов. Поэтому особое внимание уделяем зонам вблизи пешеходных переходов, школ, детских садов и других соцобъектов. Мы анализируем причины аварий, учитываем мнения горожан и внедряем современные технологии, которые реально снижают риски. В 2026 году главная задача — добиться снижения аварийности на аварийно‑опасных участках", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Проекторы дорожных знаков "Пешеходный переход" сегодня установлены у школ №№ 12, 20, 57, 58, 140, возле Лицея философии на ул. 8 марта, в районе Дворца спорта им. В. С. Высоцкого, на перекрестках улиц Куйбышева/Венцека, Ярмарочной/Молодогвардейской, Вилоновской/Садовой и ряде улиц в других районах города.

"Гобо-проекторы создают яркое изображение дорожного знака или световую "зебру" на асфальте, которые видно за 150–200 метров даже в неблагоприятную погоду — в дождь, снег, туман, а также в темное время суток, в то время как обычная разметка видна намного слабее. Практика показала себя довольно хорошо, в 2026 году во взаимодействии с департаментом городского хозяйства и экологии планируем оснастить проекторами порядка 15 пешеходных переходов", — отметил руководитель департамента транспорта администрации города Самары Александр Ерополов.

По согласованию с Госавтоинспекцией в этом году на участках, признанных аварийно-опасными, планируется выполнить различные виды работ. Среди них замена светофоров и дорожных знаков, изменение режима работы существующих светофоров для исключения пересечения транспортных потоков в одной фазе регулирования, введение регулирования с помощью пешеходно-вызывного устройства, установка ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам, корректировка схем организации движения, устройство заездных карманов, посадочных площадок и передислокации остановочных павильонов и др.

Отметим также, что за 2025 год в Самаре установили более километра пешеходных ограждений вдоль дорог, нанесли порядка 80 тыс. кв. м линий дорожной разметки, заменили и установили почти 1,5 тыс. дорожных знаков и 43 светофора. Что касается повышения качества самого дорожного полотна, в 2025 году были выполнены работы на 193 объектах, еще более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется обновить в 2026 году. Это позволит увеличить до 66% уровень соответствия городских дорог нормативному состоянию. Также, напомним, планируется привести в порядок 15 перекрестков, где расположены трамвайные пути — это в три раза больше, чем в прошлом году.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

