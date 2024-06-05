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Дом промышленности собираются выставить на торги

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области и ООО "РТ-Капитал" ведут переговоры о возможных вариантах продажи Дома промышленности. Детали Волга Ньюс рассказали представители компании.

Фото: Александра Ламзина

Дом промышленности является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 30-х годах XX века для размещения центра управления промышленностью региона. Кроме контор, в здании находились деловой клуб, техническая библиотека, актовый зал на 500 человек, музей промышленности и складские помещения в подвалах. Впоследствии там проводили реконструкцию.

Даже после распада СССР Дом промышленности оставался в собственности области, хотя попытки приватизировать его были. Помещения сдавались в аренду до 2015 года. Тогда было решено закрыть объект. Арендаторов выселили, а здание законсервировали. В качестве причины власти назвали аварийное состояние строения. Наибольшую опасность представляют деревянные перекрытия, которые считаются пожароопасными.

Вскоре после этого стало известно, что здание и земля под ним заложены для обеспечения кредитов, которые "Новикомбанк" выдал футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.

Судебный процесс по этому вопросу растянулся на несколько лет. Истцом выступало ООО "РТ-Капитал", которое выкупило у банка право требования долга. Причем обе организации входят в госкорпорацию "Ростех". Ответчиком было принадлежащее Самарской области АО "Транспортно-логистическая компания", на балансе которого значится Дом промышленности.

Итогом тяжбы стало решение арбитражного суда обратить на Дом промышленности и землю под ним взыскание по требованию "РТ-Капитал". Также была установлена начальная продажная стоимость имущества - 319,05 млн рублей.

Однако торги так и не состоялись. Как объяснили Волга Ньюс представители "РТ-Капитал", связано это с особенностями объекта.

"Здание находится в аварийном состоянии. Без капитального ремонта его эксплуатация невозможна. Приобретение такого рода объектов компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере арендного бизнеса, не является распространенной практикой. К тому же здание входит в перечень объектов культурного наследия, что подразумевает особые требования по его содержанию и использованию. Необходимо привлечение потенциальных инвесторов, поиски которых должны осуществляться АО "Транспортно-логистическая корпорация", - объяснили Волга Ньюс в компании.

Представители "РТ-Капитал" напомнили, что, по закону, Дом промышленности подлежит продаже с публичных торгов:

"Учитывая высокое социальное значение этого объекта культурного наследия для Самарской области, исполнительный лист до настоящего времени к исполнению не предъявлялся. С региональным правительством ведутся переговоры о возможных вариантах продажи объекта залога на конкурентных торгах".

Основное отличие между публичными и конкурентными торгами заключается в степени открытости. Публичные торги открыты для всех, а конкурентные предполагают соревнование между несколькими участниками. Победителем становится тот, кто предложит наиболее выгодные условия сделки.

 

Информацию о переговорах подтвердили Волга Ньюс и в региональном правительстве. Правда, по словам чиновников, обсуждается вопрос о дальнейшем использовании, а не продаже объекта.

Между тем АО "Транспортно-логистическая корпорация", которое до сих пор остается собственником Дома промышленности, уже несколько лет находится в процессе ликвидации. Однако тормозили его долги компании. Приставы даже накладывали запрет на сделки с Домом промышленности.

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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