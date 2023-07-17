Продажу Дома промышленности тормозит долг перед "Экостройресурсом"

Дом промышленности, который по решению суда должны были реализовать в пользу "дочки" Ростеха, до сих пор находится на балансе АО "Транспортно-логистическая корпорация" (ТЛК). Выставить объект на продажу мешают долги перед мусорным регоператором.
Законсервированный объект культурного наследия находится на балансе ТЛК, которая принадлежит министерству имущественных отношений Самарской области и уже несколько лет находится в процессе ликвидации. Однако процесс тормозят долги перед "Экостройресурсом" - всего на 670,9 тыс. рублей. Ранее компания взыскивала с ТЛК 3,5 млн руб. долгов за период с 1 января 2019 г. по 31 июля 2020 года. Впоследствии регоператор отказался от большей суммы и заключил мировое соглашение о погашении задолженности до 30 июня 2022 года. "Транспортно-логистическая корпорация" не исполнила условия договора.
В апреле этого года судебные приставы наложили запрет на сделки с Домом промышленности и землей под ним. В рамках дела о взыскании были наложены обеспечительные меры в виде запрета ликвидировать ТЛК до погашения долгов. В начале 2023 г. на снятии ограничения настаивали налоговики, но суд отклонил это требование.
Напомним, объект культурного наследия выступал залогом по кредитам ПФК "Крылья Советов" перед АО АКБ "Новикомбанк". Футбольный клуб не расплатился, и долг перед банком выкупил "РТ-Капитал" (89,64% принадлежит ГК "Ростех"). В 2021 г. вынесено решение суда о реализации Домпрома в пользу кредитора.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.