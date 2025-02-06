Арестован подозреваемый в хищении 421 млн руб. у самарской пенсионерки

Суд Октябрьского района Самары арестовал подозреваемого в громком мошенничестве Сергея Буркацкого. Его подозревают в хищении 350 млн руб. и 700 тысяч долларов на общую сумму 451 млн руб. у пенсионерки Ольги Серовой из Самары.
Виталий Буркацкий — житель Саратова, ему 36 лет. По версии следствия, он разработал план с сообщниками. Мужчины звонили пенсионерке и говорили, что ее деньги в опасности. Чтобы сохранить финансы, женщине советовали передать средства сотрудникам госорганов — то есть звонившим. В итоге с 9 по 19 января Серова сама передала деньги. Она отдавала "наличку" лично подозреваемому и его подельникам.
У подозреваемого прошли обыски, уже найдены доказательства. Арестовали его 3 февраля. С ходатайством о помещении Бурсацкого под стражу вышли следователи, просьбу следствия поддержали представители прокуратуры Октябрьского района Самары.
Ольга Серова — экс-глава Корпорации развития Самарской области. Сообщалось, что она также являлась помощницей бывшего губернатора Владимира Артякова.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?