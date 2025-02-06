Арестован подозреваемый в хищении 421 млн руб. у самарской пенсионерки

Суд Октябрьского района Самары арестовал подозреваемого в громком мошенничестве Сергея Буркацкого. Его подозревают в хищении 350 млн руб. и 700 тысяч долларов на общую сумму 451 млн руб. у пенсионерки Ольги Серовой из Самары.

Виталий Буркацкий — житель Саратова, ему 36 лет. По версии следствия, он разработал план с сообщниками. Мужчины звонили пенсионерке и говорили, что ее деньги в опасности. Чтобы сохранить финансы, женщине советовали передать средства сотрудникам госорганов — то есть звонившим. В итоге с 9 по 19 января Серова сама передала деньги. Она отдавала "наличку" лично подозреваемому и его подельникам.

У подозреваемого прошли обыски, уже найдены доказательства. Арестовали его 3 февраля. С ходатайством о помещении Бурсацкого под стражу вышли следователи, просьбу следствия поддержали представители прокуратуры Октябрьского района Самары.

Ольга Серова — экс-глава Корпорации развития Самарской области. Сообщалось, что она также являлась помощницей бывшего губернатора Владимира Артякова.