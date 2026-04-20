Одеяла для защиты от атак дронов украли сотрудники предприятия Самарской области

УФСБ России по Самарской области пресекло хищение средств антитеррористической защиты на объекте топливно‑энергетического комплекса региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Два сотрудника предприятия похитили противосколочные одеяла, предназначенные для защиты помещений от атак БПЛА, с целью перепродажи через онлайн‑платформу. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

По материалам УФСБ следственный отдел ОМВД России по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье "Кража".

Ведется расследование.



