Экс-майор полиции из Самарской области осужден за кражу денег у военнослужащего

Шигонский районный суд Самарской области вынес приговор бывшему майору полиции, который признан виновным в превышении должностных полномочий и краже в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным суда, в марте–апреле 2025 г. правоохранитель помог потерпевшему заключить контракт с Минобороны РФ, а затем, пользуясь служебным положением, получил доступ к его банковскому счету. Деньги, предназначенные для военнослужащего, выполнявшего задачи в зоне СВО, переводились на счета преступника через мобильное приложение.
Помимо 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, осужденный лишен специального звания "майор полиции" и права работать в правоохранительных органах на 2 года.
Гражданин был взят под стражу сразу после оглашения приговора. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, также высокопоставленного полицейского осудили за аферу в отношении военнослужащего. Бывшего замначальника ОМВД "Клявлинский" Тимофея Осипова осудили за то, что он незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее не менее 1,2 млн рублей.
