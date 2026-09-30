Самарская область и белорусская СЭЗ "Гродноинвест" подписали меморандум о сотрудничестве

Делегация Самарской области принимает участие в международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь". В среду, 30 сентября, на полях события был подписан меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития Самарской области и администрацией свободной экономической зоны "Гродноинвест". Подписи в документе поставили зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и замглавы администрации СЭЗ "Гродноинвест" Ольга Свентицкая.
Стороны договорились о сотрудничестве между СЭЗ "Гродноинвест" и особой экономической зоной "Тольятти". Речь идет об обмене лучшими практиками привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов. Отдельное направление — установление прямых кооперационных связей между резидентами двух площадок в сфере производства автокомпонентов и организации взаимных поставок.
Документ фиксирует взаимный интерес к моделям поддержки инвесторов, которые применяются в двух экономических зонах. ОЭЗ "Тольятти" и СЭЗ "Гродноинвест" используют специальные налоговые, таможенные, земельные и инфраструктурные механизмы. При этом подходы к их применению имеют различия, представляющие практический интерес для обеих сторон.
"Сотрудничество с таким партнером, как "Гродноинвест", открывает для предприятий Самарской области новые перспективы, а накопленный сторонами опыт позволит внедрить новые практики и будет содействовать углублению промышленной кооперации с Беларусью. Уверен, что заключение меморандума создаст дополнительные возможности и условия для эффективной реализации инвестпроектов и расширения присутствия предприятий на рынках друг друга", — отметил Павел Финк.
Подписание меморандума продолжает системную работу правительства региона по усилению международного сотрудничества — такую задачу обозначал губернатор Вячеслав Федорищев.
Отношения с Республикой Беларусь в этой работе занимают особое место. В 2026 г. Самарскую область с деловыми визитами посетили первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Виктор Щетько и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов. В ходе визитов обсуждались промышленная кооперация, локализация автокомпонентов, расширение товарооборота и многое другое.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.