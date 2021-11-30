Самарские депутаты рассмотрят законопроект о QR-кодах 7 декабря

Законопроект, связанный с введением QR-кодов, будет рассмотрен в Самарской губдуме 7 декабря. Об этом стало известно во время заседания областного парламента во вторник, 30 ноября.

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Усов предложил спикерам рассмотреть вопрос "Об отзыве Самарской губернской думы на проекты федеральных законов, разработанных в целях предотвращения распространения коронавируса" на заседании 30 ноября, мотивируя "короткой повесткой дня и большой представленностью депутатского корпуса из Госдумы":

"Законопроект требует всестороннего обсуждения на разных уровнях, — прокомментировал Михаил Усов. — А сегодня уникальный случай, когда многие депутаты Госдумы присутствуют в зале".

Предложение не встретило поддержки.

"На мое имя поступило обращение депутатов фракции КПРФ о включении в проект повестки сегодняшнего заседания данного вопроса. Сообщаю, что один из указанных в обращении законопроектов будет рассмотрен на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики, а затем — на заседании губдумы 7 декабря, — отметил председатель губдумы Геннадий Котельников. — В думу поступили сотни обращений от жителей. Многие письма написаны как под копирку, слово в слово. Но дела это не меняет. Через неделю вернемся к вопросу, его надо изучить".

Его поддержало большинство собравшихся.

Ранее в региональные законодательные органы поступили законопроекты о допуске граждан по QR-кодам. Их введение вызвало общественный резонанс, в связи с чем депутат Госдумы РФ Владимир Володин поручил отправить документы на обсуждение в регионы. Свое мнение парламентарии должны представить Госдуме РФ до 14 декабря.

В частности, самарские спикеры должны будут сформировать отзыв по законопроекту № 17357-8, в котором, в том числе, отражены новые правила посещения мероприятий, заведений и торговых центров.

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