Самарские депутаты рассмотрят законопроект о QR-кодах 7 декабря

Законопроект, связанный с введением QR-кодов, будет рассмотрен в Самарской губдуме 7 декабря. Об этом стало известно во время заседания областного парламента во вторник, 30 ноября.
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Усов предложил спикерам рассмотреть вопрос "Об отзыве Самарской губернской думы на проекты федеральных законов, разработанных в целях предотвращения распространения коронавируса" на заседании 30 ноября, мотивируя "короткой повесткой дня и большой представленностью депутатского корпуса из Госдумы":
"Законопроект требует всестороннего обсуждения на разных уровнях, — прокомментировал Михаил Усов. — А сегодня уникальный случай, когда многие депутаты Госдумы присутствуют в зале".
Предложение не встретило поддержки.
"На мое имя поступило обращение депутатов фракции КПРФ о включении в проект повестки сегодняшнего заседания данного вопроса. Сообщаю, что один из указанных в обращении законопроектов будет рассмотрен на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики, а затем — на заседании губдумы 7 декабря, — отметил председатель губдумы Геннадий Котельников. — В думу поступили сотни обращений от жителей. Многие письма написаны как под копирку, слово в слово. Но дела это не меняет. Через неделю вернемся к вопросу, его надо изучить".
Его поддержало большинство собравшихся.
Ранее в региональные законодательные органы поступили законопроекты о допуске граждан по QR-кодам. Их введение вызвало общественный резонанс, в связи с чем депутат Госдумы РФ Владимир Володин поручил отправить документы на обсуждение в регионы. Свое мнение парламентарии должны представить Госдуме РФ до 14 декабря.
В частности, самарские спикеры должны будут сформировать отзыв по законопроекту № 17357-8, в котором, в том числе, отражены новые правила посещения мероприятий, заведений и торговых центров.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!