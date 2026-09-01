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Происшествия

Вячеслав Федорищев: "После атаки БПЛА есть повреждения на гражданских объектах"

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на вторник, 1 сентября, Самарскую область массово атаковали вражеские БПЛА. Губернатор сообщил о повреждениях на гражданских объектах.

Фото: сгенерировано нейросетью

"Уважаемые жители! Работают силы министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ. На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет. Продолжу вас информировать. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Если вы увидели БПЛА в воздухе или обнаружили обломки, сообщайте по телефону 112. Напоминаю о запрете на публикацию фото и видео последствий атак вражеских беспилотников", - сообщил Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

Опасность атаки объявили в 2:33 ночи, с 2:37 в аэропорту Курумоч был введен режим "Ковер". В 7:39 небо над регионом открыли, а в 8:05 губернатор опубликовал пост об отбое беспилотной опасности.

 

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