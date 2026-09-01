Вячеслав Федорищев: "После атаки БПЛА есть повреждения на гражданских объектах"

В ночь на вторник, 1 сентября, Самарскую область массово атаковали вражеские БПЛА. Губернатор сообщил о повреждениях на гражданских объектах.
"Уважаемые жители! Работают силы министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ. На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет. Продолжу вас информировать. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Если вы увидели БПЛА в воздухе или обнаружили обломки, сообщайте по телефону 112. Напоминаю о запрете на публикацию фото и видео последствий атак вражеских беспилотников", - сообщил Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.
Опасность атаки объявили в 2:33 ночи, с 2:37 в аэропорту Курумоч был введен режим "Ковер". В 7:39 небо над регионом открыли, а в 8:05 губернатор опубликовал пост об отбое беспилотной опасности.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!