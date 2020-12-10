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Суды Происшествия

Обвиненный в похищении Александра Душкова рассказал о его убийстве

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из подозреваемых в нападении на Александра Душкова Сергей Стенькин дал показания о его убийстве. По его словам, владельца компании по транспортировке отходов застрелил еще один вероятный член ОПС "Неверовские".

Напомним, в суде Самарской области начали рассматривать уголовное дело обвиняемых в похищении Александра Душкова. Трем подозреваемым: Роману Зинину, Александру Браеву и Сергею Стенькину — вменили также организацию и участие в преступном сообществе, бандитизм и мошенничество.

"7 сентября 2012 г. за мной и Душенковым в квартиру последнего в с. Подстепки приехал Зинин. После этого мы втроем поехали к детскому дому в Автозаводском районе Тольятти и стали ждать Душкова. Когда Душков вышел из ворот, подошли к нему. Я нанес Душкову удар в челюсть, отчего тот потерял сознание", — утверждает Стенькин.

Дальше Душкова в багажнике увезли к селу Подстепки. Там их ждал человек по фамилии Сафронов и его водитель Владимир.

"Мы выгрузили Душкова из багажника. Сафронов стал высказывать недовольство чем-то Душкову, кричать на него. Затем я увидел, как Сафронов достал пистолет и дважды выстрелил в лежащего на земле Душкова. Затем труп Душкова перевезли в багажнике в ангар возле АГЗС дяди Браева на ул. Офицерской. В ангаре труп разрубили на части и разложили по пакетам Сафронов и Душенков. Затем я, Душенков и Зинин уехали в Подстепки. Местонахождение частей тела мне не известно", — рассказал Стенькин.

Впрочем, позже Душенков сказал Стенькину, будто бы части тела сожгли.

В дальнейших показаниях Стенькин уже добавил новые детали рассказа. Он сказал, что Душенков и Сафронов требовали, чтоб он и Зинин нанесли несколько ударов ножом по трупу. Они выполнили это требование. Также Стенькин уточнил, что его пытались заставить помогать в расчленении тела Душкова, но ему стало плохо и он отказался. В итоге руки, ноги и голову отрубали топорами Сафронов и Душенков, а водитель держал части тела. К тому же Стенькин припомнил, что в ангаре была большая металлическая печь.

Примечательно, что Стенькина задерживали накануне этого убийства. Его остановили за нарушение ПДД, когда он ехал к дому быта "Заря" обсуждать предстоящее похищение. Задерживали Стенькина и после преступления — за похищение бутылки коньяка в магазине села Подстепки.

Также интересно, что изначально у правоохранителей была свидетельница по фамилии Сайгина, которая видела, стоявшего перед похищением Душкова у детдома Стенькина. Позже на основании ее показаний составили фоторобот разыскиваемого. Вот только сопоставить задерживаемого и фоторобот долго не могли.

Пока рассмотрение уголовного дела Зинина, Стенькина, Браева продолжается в суде.

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