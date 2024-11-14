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Суды Происшествия

Банда похитителей Александра Душкова выслушала приговор по делу о краже тома уголовного дела

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 ноября Самарский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу Александра Браева, Романа Зинина и Сергея Стенькина, ранее уже осужденных за похищение главы ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, в 2022 г. Самарский областной суд признал четырех человек (Браева, Зинина, Стенькина, а также Евгения Егорова) виновными в похищении Александра Душкова, участии в банде и участии в ОПС. Зинин и Стенькин получили по 16 лет лишения свободы, Браев — 15 с половиной лет, а Егоров — пять лет заключения.

В основу нового уголовного дела в отношении Браева, Зинина и Стенькина легли события, произошедшие во время судебного процесса по делу о похищении и после него — перед пересмотром дела в апелляционной инстанции.

Самый большой список статей УК РФ сейчас у Александра Браева. Так, его обвиняют в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК РФ). По версии следствия, 16 августа и 16 ноября 2021 г. в зале суда Браев при участниках процесса публично оскорбил судью. Ему также вменили клевету в отношении судьи (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ).

После вынесения приговора Браев, Стенькин и Зинин ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела. По версии следователей, троица решила украсть и уничтожить том уголовного дела, чтобы избежать своевременного и объективного рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

8 сентября 2022 г. они знакомились с материалами дела в зале суда, после чего Зинин тайно завернул в газету том дела № 119 и вынес его в камеру конвойного помещения. Стенькин положил том к личным вещам и перенес его в конвойный автомобиль. Все трое разорвали бумаги на мелкие фрагменты и разбросали по полу. Фрагменты в итоге нашли и изъяли. Троицу обвинили во вмешательстве в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ).

Новое уголовное дело поступило в Самарский райсуд. Процесс, который вел судья Андрей Чудайкин, начался в сентябре 2023 года.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, Браева, Стенькина и Зинина признали виновными по всем вмененным статьям, но суд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор в законную силу пока не вступил.

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