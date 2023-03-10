Приговор по делу о похищении главы ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова вступил в законную силу

Апелляционный суд оставил без изменения сроки заключения осужденным за похищение главы группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова.

В четверг, 9 марта, Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде рассмотрел апелляционные жалобы и представление прокуратуры на приговор Самарского облсуда от 10 февраля 2022 г. Евгению Егорову, Александру Браеву и Роману Зинину, Сергею Сенькину по уголовному делу о похищении главы группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова и оставил назначенные осужденным сроки заключения без изменения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде апелляционной инстанции.

Напомним, Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

В число подозреваемых в похищении попал помощник Неверова Игорь Тырлышкин, но его застрелили через четыре месяца после исчезновения Душкова.

Подозреваемых задержали почти через шесть лет. По версии предварительного следствия, Тырлышкин поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитили жертву. Обвинение опирается на показания этих людей, хотя эти свидетельства неоднократно менялись.

По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детдома, куда тот часто приезжал, ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Затем, по показаниям обвиняемых, тело расчленили и сожгли.

Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину вменяли еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

29 декабря 2021 г. присяжные признали Браева, Зинина, Стенькина и Егорова виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в ее вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также в похищении человека (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ). Из обвинения Браева исключили статью о покушении на мошенничество, также присяжные решили, что Егоров имеет право на снисхождение.

В итоге 10 февраля 2022 г. Самарский областной суд признал всех подсудимых: Александра Браева, Романа Зинина, Сергея Сенькина и Евгения Егорова виновными в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в похищении человека (п. "А" ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Суд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 с половиной лет заключения, а Егорову — пять лет заключения. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

9 марта апелляционный суд вынес определение об изменении приговора. Суд определил указать в резолютивной части приговора, что наказание Егорову за участие в банде по ч. 2 ст. 209 УК РФ и за похищение человека по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ, было назначено судом первой инстанции с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкое, чем предусмотрено за данные преступления.

Суд исключил из приговора назначение Браеву и Зинину дополнительного наказания — ограничения свободы. В остальном приговор оставили без изменения.

После оглашения апелляционного определения приговор считается вступившим в законную силу. У сторон есть право в течение шести месяцев обжаловать это определение в Верховном Суде РФ.