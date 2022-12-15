Осужденные за похищение Александра Душкова пытаются оспорить приговор в апелляции

В Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде поступили апелляционные жалобы на приговор Самарского облсуда по делу о похищении главы ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в апелляционном суде.

Напомним, Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

В число подозреваемых в похищении попал помощник Неверова Игорь Тырлышкин, но его застрелили через четыре месяца после исчезновения Душкова.

Остальных подозреваемых задержали почти через шесть лет. По версии предварительного следствия, Тырлышкин поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитил жертву. Обвинение опирается на показания этих людей, хотя их показания неоднократно менялись.

По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детдома, куда тот часто приезжал, ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Затем, как показали обвиняемые, тело расчленили и сожгли.

Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину вменяли еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

29 декабря 2021 г. присяжные признали Браева, Зинина, Стенькина и Егорова виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в его вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также в похищении человека (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ). Из обвинения Браева исключили статью о покушении на мошенничество, также присяжные решили, что Егоров имеет право на снисхождение.

В итоге 10 февраля 2022 г. Самарский облсуд признал всех подсудимых: Александра Браева, Романа Зинина, Сергея Сенькина и Евгения Егорова виновными в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в похищении человека (п. "А" ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Суд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву - 15 с половиной лет заключения, а Егорову - пять лет заключения. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Четвертом апелляционном суде, этот приговор обжаловали адвокаты, защищающие Зинина, Стенькина, Браева. Также апелляционные жалобы подали Браев и Стенькин. Апелляционное представление на приговор внес и представитель прокуратуры. Жалобы и представление надзорного ведомства назначены к рассмотрению.