Похитители Александра Душкова получили суммарно более 52 лет заключения

В четверг, 10 февраля, в Самарском областном суде огласили приговор по делу о похищении главы группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Всех подсудимых: Александра Браева, Романа Зинина, Сергея Сенькина и Евгения Егорова признали виновными в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в похищении человека (п. "А" ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Суд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 с половиной лет заключения, а Егорову — пять лет заключения. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимым назначены дополнительные наказания в виде ограничения свободы.

Напомним, Александр Душков пропал 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

В число подозреваемых в похищении попал помощник Неверова Игорь Тырлышкин, но его застрелили через четыре месяца после исчезновения Душкова.

Подозреваемых задержали почти через шесть лет. По версии предварительного следствия, Тырлышкин поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитили жертву. Обвинение опирается на показания этих людей, хотя эти свидетельства неоднократно менялись.

По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детдома, куда тот часто приезжал, ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Затем, по показаниям обвиняемых, тело расчленили и сожгли.

Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину вменяют еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

29 декабря 2021 г. присяжные признали Браева, Зинина, Стенькина и Егорова виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в ее вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также в похищении человека (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ). Из обвинения Браева исключили статью о покушении на мошенничество, а также присяжные решили, что Егоров имеет право на снисхождение.

Сегодня подсудимым огласили приговор. Он еще не вступил в законную силу.