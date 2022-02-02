Гособвинитель запросил крупные сроки четверым обвиняемым в похищении Александра Душкова

В среду, 2 февраля, в Самарском областном суде представитель гособвинения просил суд назначить крупные сроки лицам, обвиняемым в похищении Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Для Сергея Стенькина и Романа Зинина обвинитель попросил по 18 с половиной лет лишения свободы, Александру Браеву - 18 лет и Евгению Егорову - семь лет заключения.
Напомним, глава группы компаний "ЭкоВоз" Александр Душков пропал 7 сентября 2012 года. По версии следствия, в 2012 г. его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.
В число подозреваемых попал помощник Неверова Игорь Тырлышкин, но его застрелили через четыре месяца после исчезновения Душкова.
Подозреваемых задержали почти через шесть лет. По версии предварительного следствия, Тырлышкин поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитили жертву. Обвинение опирается на показания этих людей, хотя эти свидетельства неоднократно менялись.
По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детдома, куда тот часто приезжал, ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Затем, по показаниям обвиняемых, тело расчленили и сожгли.
Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину вменяют еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).
29 декабря 2021 г. присяжные признали Браева, Зинина, Стенькина и Егорова виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), в участии в ее вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также в похищении человека (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ). Из обвинения Браева присяжные исключили статью о покушении на мошенничество, а также решили, что Егоров имеет право на снисхождение.
По окончании прений судебное заседание отложили. На следующем заседании подсудимые скажут последнее слово.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы