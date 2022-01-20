В Самаре присяжные вынесли вердикт по делу о похищении Александра Душкова

В Самарском облсуде коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу о похищении владельца группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Присяжные вынесли обвинительный вердикт Евгению Егорову, Александру Браеву, Роману Зинину и Сергею Сенькину. Их всех обвиняли в похищении бизнесмена и участии в подразделении ОПС Сергея Неверова, возглавляемом Тырлышкиным.
Напомним, пропавший 7 сентября 2012 г. Александр Душков был главой группы компаний "ЭкоВоз", занимавшейся обращением отходов, в том числе в Самаре. По версии следствия, в 2012 г. лидер тольяттинской ОПГ Неверов не хотел терять контролируемую ОАО "Автоградтранс" и решил приобрести акции компании. Но выяснилось, что Душков хотел приобрести эту фирму.
В числе подозреваемых в причастности к исчезновению бизнесмена оказался помощник Неверова Игорь Тырлышкин. Его застрелили четыре месяца после исчезновения Душкова.
Тольяттинские оперативники и следователи не смогли раскрыть преступление. Потерпевшие добились передачи расследования в СК РФ. Почти через шесть лет начались задержания подозреваемых.
По версии предварительного следствия, заказчиком устранения конкурента был Тырлышкин, который поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитили жертву. Обвинение опирается именно на показания этих людей, которые неоднократно менялись.
По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детского дома, куда он часто приезжал ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Позже, по показаниям обвиняемых, тело расчленили и сожгли.
Уголовное дело, насчитывающее 120 томов, поступило в Самарский областной суд 24 ноября 2020 года. Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину — вменяют еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество — ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159.5 УК РФ.
29 декабря 2021 года вердиктом коллегии присяжных заседателей, Браев, Зинин, Стенькин и Егоров были признаны виновными в участии в преступном сообществе, созданном Сергеем Неверовым, для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур Самарской области, целью которого было систематическое совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ч.2 ст. 210 УК РФ), в участии в ее вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч.2 ст. 209 УК РФ), а так же в совершении 7 сентября 2012 года, примерно в 8:53 около жилого дома на пр. Степана Разина, 7 похишения человека — известного тольяттинского предпринимателя — директора ГК ООО "Эковоз" Александра Душкова (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ).
В облсуде пояснили, что присяжные исключили из обвинения Браева статью о покушении на мошенничестве и решили, что Егоров имеет право на снисхождение.
Меру наказания для каждого из подсудимых представитель гособвинения запросит в прениях.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы