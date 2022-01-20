В Самаре присяжные вынесли вердикт по делу о похищении Александра Душкова

В Самарском облсуде коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу о похищении владельца группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт Евгению Егорову, Александру Браеву, Роману Зинину и Сергею Сенькину. Их всех обвиняли в похищении бизнесмена и участии в подразделении ОПС Сергея Неверова, возглавляемом Тырлышкиным.

Напомним, пропавший 7 сентября 2012 г. Александр Душков был главой группы компаний "ЭкоВоз", занимавшейся обращением отходов, в том числе в Самаре. По версии следствия, в 2012 г. лидер тольяттинской ОПГ Неверов не хотел терять контролируемую ОАО "Автоградтранс" и решил приобрести акции компании. Но выяснилось, что Душков хотел приобрести эту фирму.

В числе подозреваемых в причастности к исчезновению бизнесмена оказался помощник Неверова Игорь Тырлышкин. Его застрелили четыре месяца после исчезновения Душкова.

Тольяттинские оперативники и следователи не смогли раскрыть преступление. Потерпевшие добились передачи расследования в СК РФ. Почти через шесть лет начались задержания подозреваемых.

По версии предварительного следствия, заказчиком устранения конкурента был Тырлышкин, который поручил своему подчиненному Владимиру Сафронову (его называли телохранителем Неверова) разобраться с "мусорщиком". Тот привлек к этому делу Михаила Душенкова, считавшегося штатным киллером ОПГ. Вскоре он вместе с Романом Зининым и Сергеем Сенькиным похитили жертву. Обвинение опирается именно на показания этих людей, которые неоднократно менялись.

По словам обвиняемых, они дождались Душкова у ограды детского дома, куда он часто приезжал ударили и увезли. Позже Сафронов якобы дважды выстрелил в жертву. Позже, по показаниям обвиняемых, тело расчленили и сожгли.

Уголовное дело, насчитывающее 120 томов, поступило в Самарский областной суд 24 ноября 2020 года. Кроме похищения Душкова, 33-летнему Евгению Егорову, 37-летним Александру Браеву и Роману Зинину, 47-летнему Сергею Сенькину — вменяют еще "Участие в преступном сообществе" и "Бандитизм". Также в списке обвинений, предъявленных Браеву, значится покушение на мошенничество — ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159.5 УК РФ.

29 декабря 2021 года вердиктом коллегии присяжных заседателей, Браев, Зинин, Стенькин и Егоров были признаны виновными в участии в преступном сообществе, созданном Сергеем Неверовым, для получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур Самарской области, целью которого было систематическое совершения тяжких и особо тяжких преступлений (ч.2 ст. 210 УК РФ), в участии в ее вооруженном структурном подразделении, возглавляемом Тырлышкиным (ч.2 ст. 209 УК РФ), а так же в совершении 7 сентября 2012 года, примерно в 8:53 около жилого дома на пр. Степана Разина, 7 похишения человека — известного тольяттинского предпринимателя — директора ГК ООО "Эковоз" Александра Душкова (п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ).

В облсуде пояснили, что присяжные исключили из обвинения Браева статью о покушении на мошенничестве и решили, что Егоров имеет право на снисхождение.

Меру наказания для каждого из подсудимых представитель гособвинения запросит в прениях.