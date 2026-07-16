Работник получит 6 млн рублей за производственную травму на предприятии в Самаре

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В Промышленном районе Самары произошло серьезное производственное происшествие, в результате которого работник получил множественные переломы. Расследование показало, что причиной несчастного случая стали грубые нарушения требований охраны труда со стороны работодателя, сообщает прокуратура Самарской области.