Работник получит 6 млн рублей за производственную травму на предприятии в Самаре

В Промышленном районе Самары произошло серьезное производственное происшествие, в результате которого работник получил множественные переломы. Расследование показало, что причиной несчастного случая стали грубые нарушения требований охраны труда со стороны работодателя, сообщает прокуратура Самарской области.
Происшествие имело место в августе 2025 г. на одном из промышленных предприятий города. При проведении работ по подъему опалубки с помощью крана конструкция рухнула прямо на сотрудника. Полученные травмы были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью.
Прокуратура инициировала судебное разбирательство и добилась взыскания с предприятия компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск надзорного органа, постановив выплатить пострадавшему работнику 6 млн рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...