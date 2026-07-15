Жители села в Самарской области остались без питьевой воды

В Ставропольском районном суде рассматривается иск Роспотребнадзора к администрации сельского поселения Сосновый Солонец. Ведомство требует обеспечить жителей села Аскулы питьевой водой, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Проблема возникла еще в марте 2025 г., когда единственный источник водоснабжения - колодец - пришел в негодность, и у сельчан пропал доступ к пригодной для употребления воде. О ситуации стало известно после обращения депутата Самарской губернской думы - он направил в Роспотребнадзор документы, подтверждающие отсутствие питьевой воды в селе.

Судебное заседание по делу назначено на 1 августа 2026 г., начало в 14:45.