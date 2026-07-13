На территории СНТ в Смышляевке горели незаконно сброшенные отходы

В поселке Смышляевка (СНТ "Завод Фрунзе") в понедельник, 13 июля, тлеют отходы. Населенным пунктам ничего не угрожает, сообщают в администрации Волжского района.
Для устранения последствий задействовали спецтехнику: экскаватор, фронтальный погрузчик и трактор с бочкой на 3,5 тонны. Кроме того, на площадку доставили три бойлера (на 5, 10 и 20 тонн) и 670 тонн грунта, который используют для рекультивации территории.
Контроль за ситуацией держат на личном уровне глава администрации поселка Смышляевка и администрация Волжского района. На месте постоянно находится дежурный расчет пожарно‑спасательной части № 158.
Специалисты инспекции по охране окружающей среды Волжского района уже выезжали на место и зафиксировали незаконный сброс отходов. Собранные материалы передали в ОМВД Волжского района, прокуратуру и Росприроднадзор. Когда тление полностью прекратится, инспекторы снова приедут на территорию, чтобы оценить ущерб и решить, какие меры нужно принять дальше.
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