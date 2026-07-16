Сотрудника МЧС уволили в связи с утратой доверия в Самарской области

В федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включили Максима Флягина.
Раньше он занимал должность старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский и Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.
Согласно опубликованным в реестре данным, основанием для увольнения стал пункт 1 части 1 статьи 84 Федерального закона от 23 мая 2016 года "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В этом законе речь идет о том, что сотрудника противопожарной службы могут уволить в связи с утратой доверия в случае непринятия сотрудником мер по предотвращению конфликта интересов.
Напомним, ранее за похожее нарушение уволили начальника отдела в Самарской таможне. Он тоже попал в "черный список" чиновников.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...