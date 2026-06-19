Сапы, рассветы и музыка: чек-лист на лето

С каждым годом мы все больше ценим лето — хотим провести его продуктивно, посетить все задуманные места и забить галерею телефона сотнями ярких фото! Мы в редакции тоже задумались — чем бы заполнить свои летние дни, чтобы сделать их незабываемыми? И вместе с оператором Т2 составили список — он, конечно, вовсе не обязательный, но точно подскажет новые идеи на ближайшие два с половиной месяца.

Можно скопировать себе в заметки или даже распечатать, чтобы вычеркивать сделанное одно за другим. А в конце августа оценить свой прогресс и гордиться собой до следующего лета.

1. Купить огромный надувной матрас и больше никогда не переживать, что все лежаки на пляже заняты.

2. Найти в магазине то самое мороженое по ГОСТу как в детстве и забить им всю морозилку. Не сомневайтесь — не пропадет.

3. Заказать продукты, чтобы приготовить домашнюю окрошку. И все равно только в последний момент вспомнить, что не положил в корзину квас.

4. Услышать грозу. Вспомнить, как считать расстояние до грозовой тучи по секундам. Ну ладно, не вспомнить. А просить у Гугла.

5. Возмутиться ценам на клубнику в супермаркете и купить килограмм у бабушки на рынке — выгодно и вкусно.

6. Кататься на электросамокате всю ночь и встретить рассвет на набережной.

7. Побывать в городе, где раньше ни разу не был — даже если до него всего час езды.

8. Провести ночь в палатке. Просто чтобы понять, за что всю эту походную романтику так любят миллионы людей.

9. Морально повзрослеть и начать уже, наконец, пользоваться SPF, если еще нет.

10. Научиться стоять на сап-борде, но в конце заплыва все равно нырнуть в воду, потому что это весело.

11. Приехать к кому-то из близких без повода, чтобы просто посидеть на кухне, подарить цветы или обменяться новостями.

12. Посмотреть 10 фильмов о летних путешествиях: роуд-муви, романтические комедии, приключения — главное, чтобы был "тот самый" вайб.

13. Пожарить что-нибудь на костре. Например, зефир — сейчас можно заказать с доставкой даже готовые наборы со шпажками именно для таких случаев. Главное, не забывайте про безопасность — летом нужно быть счастливым, но еще важнее быть живым и здоровым.

14. Хоть раз устроить пикник "как из пинтерест", но в итоге начать отдыхать безо всякой эстетики, ведь главное — комфорт.

15. Попасть под дождь, это же так романтично… А потом в панике искать открытый подъезд или хотя бы козырек.

16. Петь песни под гитару всю ночь напролет в хорошей компании. Ладно, можно и без гитары. Главное — петь.

17. Слетать на отдых. Но даже если вы просто съездили на озеро — смело вычеркивайте этот пункт. Считается.

18. Проснуться от звуков триммера под окном. Конечно же, для того, чтобы ощутить запах свежескошенной травы и порадоваться жизни.

19. Заказать на маркетплейсе несколько летних образов и устроить модный показ в ПВЗ.

20. Посмотреть на звезды и найти млечный путь на августовском небе (именно в конце лета его видно лучше всего).

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