Сапы, рассветы и музыка: чек-лист на лето

С каждым годом мы все больше ценим лето — хотим провести его продуктивно, посетить все задуманные места и забить галерею телефона сотнями ярких фото! Мы в редакции тоже задумались — чем бы заполнить свои летние дни, чтобы сделать их незабываемыми? И вместе с оператором Т2 составили список — он, конечно, вовсе не обязательный, но точно подскажет новые идеи на ближайшие два с половиной месяца.
Можно скопировать себе в заметки или даже распечатать, чтобы вычеркивать сделанное одно за другим. А в конце августа оценить свой прогресс и гордиться собой до следующего лета.
1. Купить огромный надувной матрас и больше никогда не переживать, что все лежаки на пляже заняты.
2. Найти в магазине то самое мороженое по ГОСТу как в детстве и забить им всю морозилку. Не сомневайтесь — не пропадет.
3. Заказать продукты, чтобы приготовить домашнюю окрошку. И все равно только в последний момент вспомнить, что не положил в корзину квас.
4. Услышать грозу. Вспомнить, как считать расстояние до грозовой тучи по секундам. Ну ладно, не вспомнить. А просить у Гугла.
5. Возмутиться ценам на клубнику в супермаркете и купить килограмм у бабушки на рынке — выгодно и вкусно.
6. Кататься на электросамокате всю ночь и встретить рассвет на набережной.
7. Побывать в городе, где раньше ни разу не был — даже если до него всего час езды.
8. Провести ночь в палатке. Просто чтобы понять, за что всю эту походную романтику так любят миллионы людей.
9. Морально повзрослеть и начать уже, наконец, пользоваться SPF, если еще нет.
10. Научиться стоять на сап-борде, но в конце заплыва все равно нырнуть в воду, потому что это весело.
11. Приехать к кому-то из близких без повода, чтобы просто посидеть на кухне, подарить цветы или обменяться новостями.
12. Посмотреть 10 фильмов о летних путешествиях: роуд-муви, романтические комедии, приключения — главное, чтобы был "тот самый" вайб.
13. Пожарить что-нибудь на костре. Например, зефир — сейчас можно заказать с доставкой даже готовые наборы со шпажками именно для таких случаев. Главное, не забывайте про безопасность — летом нужно быть счастливым, но еще важнее быть живым и здоровым.
14. Хоть раз устроить пикник "как из пинтерест", но в итоге начать отдыхать безо всякой эстетики, ведь главное — комфорт.
15. Попасть под дождь, это же так романтично… А потом в панике искать открытый подъезд или хотя бы козырек.
16. Петь песни под гитару всю ночь напролет в хорошей компании. Ладно, можно и без гитары. Главное — петь.
17. Слетать на отдых. Но даже если вы просто съездили на озеро — смело вычеркивайте этот пункт. Считается.
18. Проснуться от звуков триммера под окном. Конечно же, для того, чтобы ощутить запах свежескошенной травы и порадоваться жизни.
19. Заказать на маркетплейсе несколько летних образов и устроить модный показ в ПВЗ.
20. Посмотреть на звезды и найти млечный путь на августовском небе (именно в конце лета его видно лучше всего).
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Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.