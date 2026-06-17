Авито: каждый второй житель ПФО носит умные часы или фитнес-браслет

Умные часы, умное кольцо или фитнес-браслет есть у 47% жителей ПФО. Регулярно ими пользуются 23%, время от времени — 15%. Ещё у 10% устройство есть, но пользуются им редко. Завести такой гаджет планируют 16% опрошенных. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они выбирают умные часы, кольца и фитнес-браслеты.
Чаще всего на покупку такого устройства закладывают от 3 001 до 7 000 рублей — так ответили 37% опрошенных. Ещё 20% рассчитывают на сумму от 7 001 до 15 000 рублей, 21% — до 3 000 рублей. Средний чек на покупку составляет около 10 013 рублей.
Сколько вы потратили или планируете потратить на такое устройство?
|
Бюджет
|
Доля ответов респондентов, %
|
До 3 000 рублей
|
21%
|
От 3 001 до 7 000 рублей
|
37%
|
От 7 001 до 15 000 рублей
|
20%
|
От 15 001 до 30 000 рублей
|
10%
|
От 30 001 до 50 000 рублей
|
3%
|
Свыше 50 000 рублей
|
2%
Главная причина покупки фитнес-трекера — желание следить за физической активностью: шагами, калориями и другими показателями. Так ответили 43% респондентов. Контролировать здоровье — пульс, сон или давление — хотят 37%. Ещё 27% покупают или планируют купить устройство, чтобы получать уведомления с телефона.
Также фитнес-трекеры помогают в дисциплине: 16% покупают устройство, чтобы лучше контролировать себя, 14% — чтобы эффективнее заниматься спортом. Для части опрошенных покупка связана с подарком — так ответили 16%.
Самые нужные функции фитнес-трекеров — подсчёт шагов, уведомления и звонки. Подсчёт шагов важен для 54% опрошенных, уведомления и звонки — для 38%, измерение давления — для 36%. Также в список востребованных функций вошли пульсоксиметр и измерение пульса (34%), контроль стресса и уровня кислорода в крови (20%), мониторинг сна (16%).
Для чего вы приобрели или планируете приобрести это устройство?
|
Функция
|
Доля ответов респондентов, %
|
Следить за физической активностью
|
43%
|
Контролировать здоровье
|
37%
|
Получать уведомления с телефона
|
27%
|
Дисциплинировать себя
|
16%
|
Подарили
|
16%
|
Заниматься спортом эффективнее
|
14%
|
Это модно и стильно
|
11%
|
Сбросить вес
|
9%
|
Посоветовали друзья или родственники
|
9%
|
Видел (а) рекламу и заинтересовался (лась)
|
7%
|
Врач рекомендовал следить за показателями
|
6%
Среди тех, кто пользуется фитнес-трекерами, 27% говорят, что устройство дисциплинирует. Ещё 16% стали заметно активнее, столько же отмечают, что гаджет мотивирует заниматься спортом. 11% стали больше следить за сном, ещё 11% говорят, что контроль показателей помогает лучше следить за пульсом и давлением.
Онлайн-реклама так или иначе влияет на выбор умных часов и фитнес-браслетов у большинства опрошенных. Рекламу называют одним из главных факторов выбора 13%, ещё 29% учитывают её наряду с другими. Почти треть (29%) обращает на рекламные предложения внимание время от времени. Ещё 29% при выборе ориентируются на другие факторы.
Релевантную рекламу фитнес-трекеров и умных часов жители ПФО замечают в том числе на площадках электронной коммерции. Для таких устройств важна возможность быстро сравнить модели, функции и цену перед покупкой.
"Фитнес-трекеры и умные часы выбирают под конкретные ежедневные задачи: считать шаги, получать уведомления и звонки, следить за отдельными показателями. Для 27% пользователей устройство помогает держать дисциплину, поэтому при выборе важны понятные функции, цена и возможность сравнить разные модели. В таких сценариях особенно важны площадки, где человек уже изучает предложения и может перейти к покупке. Для брендов Авито становится одним из таких каналов — здесь можно быть заметными для аудитории, которая уже выбирает устройство", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнёрств.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.