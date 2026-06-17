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Экономика и бизнес

"КонсультантПлюс" рассказывает: как разделить активы должника при реорганизации

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-1 (Заказчик), задолжавшая Генподрядчику очень большую сумму, в т.ч. по спорному договору, - 643735 руб. 28 коп. - решила реорганизоваться в форме выделения из нее Компании-2.

Получив уведомление о предстоящей реорганизации, Генподрядчик в ответ направил претензию о необходимости погасить все долги либо предоставить соответствующее обеспечение, что сделано не было.

Генподрядчик, обратился в суд и потребовал взыскать долги с Компании-1 и Компании-2 в солидарном порядке, ссылаясь на то, что из передаточного акта невозможно установить правопреемника по спорным обязательствам.

Первые две инстанции, установив, что в представленном в материалы дела передаточном акте содержится расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, имущества и обязательств по договорам, передаваемым Компании-2 от Компании-1, среди которых сведений о передаче прав и обязанностей перед Генподрядчиком по спорному договору не имеется, удовлетворили иск лишь в отношении Компании-1.

Кассационный суд отметил, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N16246/12, оптимизация предпринимательской деятельности юридического лица, являющаяся целью его реорганизации, не должна быть использована недобросовестными участниками гражданского оборота в качестве способа ухода от исполнения обязательств.

Ответчиками в данном случае не опровергалось то обстоятельство, что на основании разделительного баланса у Компании-1 фактически остались на балансе ничем не обеспеченные задолженность по долгосрочным и краткосрочным обязательствам, кредиторская задолженность и произведенные расходы "Финансовые вложения" на общую сумму 373 221 332 руб., тогда как ликвидные активы в виде основных средств (два здания гостиницы и земельные участки) и дебиторской задолженности переданы на баланс вновь созданной Компании-2.

Данное обстоятельство, вопреки выводам судов, не свидетельствует о том, что Компания-1 после реорганизации сможет (и захочет) осуществлять приносящую доход деятельность, а оставшиеся у неё активы являются такими же ликвидными, как и у выделенного юр. лица.

Судами также не учтено, что в отсутствие в передаточном акте сведений о правопреемстве реорганизованного лица в отношении неисполненных обязательств по спорному договору, не представляется возможным установить, на ком из реорганизованных лиц лежит обязанность по исполнению, что нарушает принцип справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества, влекущим применение п. 5 ст. 60 ГК РФ о несении этими лицами солидарной ответственности.

Уйти от долгов с помощью реорганизации в форме выделения вряд ли получится. Если суд решит, что "вершки и корешки" поделены несправедливо, то долги с реорганизованных лиц взыщут в солидарном порядке. Т.е. кредитор сможет обратиться к любому должнику по своему выбору.

Цена вопроса: солидарная или индивидуальная ответственность в отношении долга 643735 руб. 28 копеек.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс - официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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