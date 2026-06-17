"КонсультантПлюс" рассказывает: как разделить активы должника при реорганизации

Компания-1 (Заказчик), задолжавшая Генподрядчику очень большую сумму, в т.ч. по спорному договору, - 643735 руб. 28 коп. - решила реорганизоваться в форме выделения из нее Компании-2.

Получив уведомление о предстоящей реорганизации, Генподрядчик в ответ направил претензию о необходимости погасить все долги либо предоставить соответствующее обеспечение, что сделано не было.

Генподрядчик, обратился в суд и потребовал взыскать долги с Компании-1 и Компании-2 в солидарном порядке, ссылаясь на то, что из передаточного акта невозможно установить правопреемника по спорным обязательствам.

Первые две инстанции, установив, что в представленном в материалы дела передаточном акте содержится расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, имущества и обязательств по договорам, передаваемым Компании-2 от Компании-1, среди которых сведений о передаче прав и обязанностей перед Генподрядчиком по спорному договору не имеется, удовлетворили иск лишь в отношении Компании-1.

Кассационный суд отметил, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N16246/12, оптимизация предпринимательской деятельности юридического лица, являющаяся целью его реорганизации, не должна быть использована недобросовестными участниками гражданского оборота в качестве способа ухода от исполнения обязательств.

Ответчиками в данном случае не опровергалось то обстоятельство, что на основании разделительного баланса у Компании-1 фактически остались на балансе ничем не обеспеченные задолженность по долгосрочным и краткосрочным обязательствам, кредиторская задолженность и произведенные расходы "Финансовые вложения" на общую сумму 373 221 332 руб., тогда как ликвидные активы в виде основных средств (два здания гостиницы и земельные участки) и дебиторской задолженности переданы на баланс вновь созданной Компании-2.

Данное обстоятельство, вопреки выводам судов, не свидетельствует о том, что Компания-1 после реорганизации сможет (и захочет) осуществлять приносящую доход деятельность, а оставшиеся у неё активы являются такими же ликвидными, как и у выделенного юр. лица.

Судами также не учтено, что в отсутствие в передаточном акте сведений о правопреемстве реорганизованного лица в отношении неисполненных обязательств по спорному договору, не представляется возможным установить, на ком из реорганизованных лиц лежит обязанность по исполнению, что нарушает принцип справедливого распределения активов и обязательств реорганизуемого общества, влекущим применение п. 5 ст. 60 ГК РФ о несении этими лицами солидарной ответственности.

Уйти от долгов с помощью реорганизации в форме выделения вряд ли получится. Если суд решит, что "вершки и корешки" поделены несправедливо, то долги с реорганизованных лиц взыщут в солидарном порядке. Т.е. кредитор сможет обратиться к любому должнику по своему выбору.

Цена вопроса: солидарная или индивидуальная ответственность в отношении долга 643735 руб. 28 копеек.

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