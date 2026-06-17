МегаФон: Китай стал привлекать больше жителей Самарской области

Китай стал привлекать больше жителей Самарской области. Аналитики МегаФона зафиксировали увеличение интернет‑трафика на образовательных и туристических ресурсах, посвящённых стране. В мае этого года пользователи из региона израсходовали в три раза больше Гбайт на изучение китайского языка, чтение статей об истории КНР и планирование поездок в Азию, чем годом ранее.

Согласно статистике оператора, в мае текущего года трафик на тематических ресурсах от пользователей из региона вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Жители области изучают грамматику, знакомятся с историей Китая, а также самостоятельно планируют путешествия и выбирают туры.

Наибольшая активность наблюдается по воскресеньям и средам. В эти дни посещаемость образовательных и туристических сайтов превышает среднедневные показатели на 34% и 23% соответственно. Наименьший трафик аналитики фиксируют по субботам.

Чаще всего китайский язык изучают жители региона 35-44 лет, они составляют 31% аудитории специализированных сайтов. За ними следуют пользователи от 45 до 54 лет с долей 29%, замыкают тройку абоненты оператора от 25 до 34 лет (20%).

Тем временем турпоток из Самарской области в Китай в мае вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. По данным оператора, преимущественно жители региона проводили в Поднебесной от 3 до 7 дней.

В прошлом сентябре Пекин и Москва объявили о введении взаимного безвизового режима, а уже в мае текущего года Китай объявил о продлении безвизового режима до конца 2027 года. Это способствовало росту интереса к изучению китайского языка и культуры, особенно в регионах с туристическим и деловым обменом, таких как Самарская область.