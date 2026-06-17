МегаФон: Китай стал привлекать больше жителей Самарской области

Китай стал привлекать больше жителей Самарской области. Аналитики МегаФона зафиксировали увеличение интернет‑трафика на образовательных и туристических ресурсах, посвящённых стране. В мае этого года пользователи из региона израсходовали в три раза больше Гбайт на изучение китайского языка, чтение статей об истории КНР и планирование поездок в Азию, чем годом ранее.
Согласно статистике оператора, в мае текущего года трафик на тематических ресурсах от пользователей из региона вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Жители области изучают грамматику, знакомятся с историей Китая, а также самостоятельно планируют путешествия и выбирают туры.
Наибольшая активность наблюдается по воскресеньям и средам. В эти дни посещаемость образовательных и туристических сайтов превышает среднедневные показатели на 34% и 23% соответственно. Наименьший трафик аналитики фиксируют по субботам.
Чаще всего китайский язык изучают жители региона 35-44 лет, они составляют 31% аудитории специализированных сайтов. За ними следуют пользователи от 45 до 54 лет с долей 29%, замыкают тройку абоненты оператора от 25 до 34 лет (20%).
Тем временем турпоток из Самарской области в Китай в мае вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. По данным оператора, преимущественно жители региона проводили в Поднебесной от 3 до 7 дней.
В прошлом сентябре Пекин и Москва объявили о введении взаимного безвизового режима, а уже в мае текущего года Китай объявил о продлении безвизового режима до конца 2027 года. Это способствовало росту интереса к изучению китайского языка и культуры, особенно в регионах с туристическим и деловым обменом, таких как Самарская область.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.