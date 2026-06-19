Жители самарских городов перенесли рабочие созвоны на набережные

Летом жители региона стали чаще переносить рабочие встречи и дела из квартир и бизнес-центров ближе к воде. В роли "офисов" выступают городские набережные. В первые недели июня концентрация людей у Волги увеличилась на 10%. При этом в будние дни этот показатель вырос сразу на 15% по сравнению со среднедневным показателем весенних месяцев, отметили аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные.
В будни заметнее всего ожили волжские набережные в Жигулевске и Октябрьске — здесь поток гуляющих вырос на 18% и 16% соответственно. Однако по общему числу людей равных Самаре нет. Самарская набережная, как одна из самых длинных среди речных променадов страны, удерживает статус главного летнего места притяжения в области.
Если в прохладные недели аналитики наблюдали повышенную мобильную активность на волжских берегах в городах по выходным, то с наступлением лета трафик сместился на будние дни. При этом максимальная нагрузка приходится на рабочие часы — с 12:00 до 15:00. Исследование показывает, что горожане в основном приходят с ноутбуками на набережные по понедельникам и пятницам. В эти дни фиксируется наибольшее количество звонков и Гбайт трафика.
Помимо местных жителей, в число главных ценителей волжских видов вошли гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края, а также из соседних Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областей и Татарстана.
"Мы видим, что гибкий график и удаленная работа прочно вошли в жизнь самарцев, и теплая погода лишь усилила этот тренд, — отмечает Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области. — Сегодня стабильный сигнал нужен не только в деловом центре, но и на пляже. Чтобы клиенты могли комфортно работать и отдыхать у воды, мы модернизировали объекты связи. В Жигулевске инженеры увеличили зону действия LTE за счет дополнительных частот, а в Самаре и Тольятти обновили сеть точечно. Установка новых плат на действующее оборудование позволила улучшить качество связи без замены всей инфраструктуры".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.