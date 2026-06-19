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Молодежная политика Общество

Новые возможности для молодежного предпринимательства: опыт ПМЭФ будет использован в Самарской области

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается развитие сообщества молодых предпринимателей в рамках направления "Росмолодежь.Предпринимай" национального проекта "Молодежь и дети". Одной из ключевых задач является формирование доступной системы возможностей для молодых людей, которые хотят запускать и развивать собственные инициативы.

Сегодня для начинающих предпринимателей представлено большое количество образовательных программ, грантовых конкурсов, мер поддержки и деловых инициатив. Однако не всегда информация о них доступна и понятна широкой аудитории. Для решения этой задачи в регионе ведется работа по объединению существующих возможностей в единую экосистему поддержки молодежного предпринимательства.

Активное участие в этой деятельности принимает Мария Караулова, представитель Росмолодежь. Предпринимай в Самарской области. Ее работа направлена на развитие предпринимательского сообщества, создание новых точек взаимодействия между молодыми предпринимателями и расширение доступа к федеральным и региональным программам поддержки.

Важным этапом этой деятельности стало участие Марии в 2026 году в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума были проведены встречи с представителями федеральных институтов развития, молодежных программ крупных компаний, экспертного сообщества и коллегами из других регионов России.

Основной целью участия стало формирование новых партнерских связей и поиск дополнительных возможностей для молодых предпринимателей Самарской области. По итогам форума достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии, а также намечены новые форматы сотрудничества, которые планируется реализовать на площадках региона.

"Моя задача как регионального представителя Росмолодежь.Предпринимай — объединять молодых предпринимателей в сообщество и создавать среду, в которой каждый сможет воспользоваться инструментами, созданными для поддержки молодых предпринимателей. Участие в ПМЭФ позволило наладить новые контакты и открыть дополнительные перспективы для развития молодежного предпринимательства в Самарской области", — отметила Мария Караулова.

Гид потребителя

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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