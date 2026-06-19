Трасса М-5 в Самарской области будет перекрыта семь раз 20 июня

В субботу, 20 июня, в Самарской области будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 "Урал".

Речь идет об участке 959+300 — км 959+350. Перекрытие будет осуществляться семь раз каждые 10-15 минут с интервалами по 25-30 минут в промежутке с 4:00 до 9:00.

На месте пройдут работы по монтажу воздушной линии электропередач (работы проводит АО Трест "Волгасетьстрой").