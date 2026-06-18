Назначены допрейсы на паром через Волгу

В понедельник, 22 июня, и вторник, 23 июня на паромной переправе по маршруту Самара (Октябрьский Спуск) - с. Рождествено назначаются дополнительные рейсы.

22 июня из с. Рождествено паром отправится в 19:00, 23 июня - из Самары в 20:00, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.