Опасная рыба может попасть на прилавки Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области предупреждает жителей региона, что в обороте выявлена опасная пищевая продукция, которая может оказаться на прилавках Самарской области.

Речь идет о соленой семге (атлантический лосось), филе‑кусок на коже (дата изготовления — 09.01.2026). На упаковке указан производитель ИП Николаев Сергей Александрович (Смоленская обл., г. Смоленск, ш. Рославльское, д. 109а).

По данным Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, по указанному адресу предприниматель деятельность не ведет. Это означает, что продукция с такой маркировкой производится неизвестными лицами в неконтролируемых условиях и может представлять угрозу для здоровья жителей Самарской области.

"Информация по данному факту направлена в УМВД России по Смоленской области", - прокомментировали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Граждан и предпринимателей Самарской области просят сообщать в Управление Роспотребнадзора по Самарской области о случаях выявления данной продукции в продаже.