Ветераны СВО и члены их семей посетили Поезд Победы в Самаре

На первый путь железнодорожной станции в Самару прибыл уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Десятивагонный состав сделал остановку в областной столице, чтобы познакомить жителей и гостей города с экспозицией, посвященной событиям Великой Отечественной войны.
Гостями выставки стали более пятидесяти ветеранов специальной военной операции, разделивших этот момент со своими самыми близкими людьми.
Главная особенность передвижной выставки — полное отсутствие музейных витрин в классическом понимании. Историческая реальность воссоздана с помощью передовых мультимедийных технологий: дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и детализированных скульптурных композиций. Эффект присутствия дополняет специальное аудиосопровождение, которое ведет зрителя по трагическим и героическим страницам военных лет.
"Когда ступаешь на подножку этого поезда, время будто останавливается. Особенно отрадно, что сегодня к этой правде прикасаются те, кто сейчас стоит на страже Отечества. Это преемственность героизма, которую мы обязаны сохранить", — прокомментировала событие Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала государственного фонда "Защитники Отечества".
Посетители выставки отмечают высокую социальную значимость проекта. Член семьи ветерана СВО Нелли Кубышкина поделилась своими впечатлениями:
"В каждом вагоне — человеческая судьба. Когда видишь этих солдат, которые выглядят как живые, когда слышишь стук колес, уносящий людей в неизвестность, начинаешь еще острее чувствовать, как мы похожи — мы тогда и мы сейчас. Важно, что наши дети и внуки видят это не как картинки в учебнике, а пропускают через себя. Спасибо за этот шанс прикоснуться к истории нашей великой страны!".
"Наша страна многое пережила, сражаясь против нацизма. Сейчас, когда неонацизм снова поднял голову, нам снова пришлось встать с оружием в руках, чтобы защищать наши интересы, нашу страну, наши семьи и города. Но и сегодня, как в Великую Отечественную, враг будет разбит, Победа будет за нами. Так было, так есть и так будет всегда", — сказал после осмотра выставки Герой России Максим Девятов.
"Рекомендую посетить выставку каждому жителю, особенно молодежи, подрастающему поколению, чтобы погрузиться в эту атмосферу, своими глазами увидеть, услышать, через что прошли наши деды и прадеды, какой подвиг совершил наш народ, сражаясь за жизнь и защищая нашу Родину", — отметил ветеран СВО, помощник Губернатора Самарской области Рамис Терегулов.
Напомним, что "Поезд Победы" — это масштабный патриотический проект творческой мастерской "Невский баталист" и медиагруппы "Красный квадрат". Реализация выставки стала возможна при активной поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО "Российские железные дороги", а также Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги