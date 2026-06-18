Самарский специалист вошла в финал федеральной программы "Архитекторы.рф"

Ведущий социальный исследователь АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" Мария Скивко прошла отбор на участие в престижной лидерской программе профессионального развития "Архитекторы.рф".
В этом году Мария представит Самарскую область среди 100 лучших специалистов страны — архитекторов, градостроителей, социологов и госслужащих.
Программа включает интенсивное обучение: образовательные модули, поездки по городам и командную разработку проектов территориального развития.
"У меня разнообразный междисциплинарный опыт, я его трепетно собираю себе в копилку. Например, участникам 7 потока "Архитекторы.рф" в рамках регионального модуля показывали проект первого городского огорода — сада наличников в Самаре, который я координировала, мне очень приятно". Помимо этого, я победила с командой с проектом сувенирного магазина для Самары на хакатоне "Креатив на Волге", а на текущем месте работы как социальный исследователь активно применяю организаторские навыки, субъективно и объективно оцениваю актуальное благоустройство пешеходной части Ленинградской улицы и даже обсуждаю с третьеклассниками насущные городские проблемы в рамках встреч по детской урбанистике. Я в предвкушении нового опыта, поездок и разработки командного проекта. Мне как исследователю города и трендов безусловно очень любопытно применить свои навыки и знания для практических решений", — поделилась Мария Скивко.
В 2025 г. в программе принимали участие трое сотрудников АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги