Самарский специалист вошла в финал федеральной программы "Архитекторы.рф"

Ведущий социальный исследователь АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" Мария Скивко прошла отбор на участие в престижной лидерской программе профессионального развития "Архитекторы.рф".

В этом году Мария представит Самарскую область среди 100 лучших специалистов страны — архитекторов, градостроителей, социологов и госслужащих.

Программа включает интенсивное обучение: образовательные модули, поездки по городам и командную разработку проектов территориального развития.

"У меня разнообразный междисциплинарный опыт, я его трепетно собираю себе в копилку. Например, участникам 7 потока "Архитекторы.рф" в рамках регионального модуля показывали проект первого городского огорода — сада наличников в Самаре, который я координировала, мне очень приятно". Помимо этого, я победила с командой с проектом сувенирного магазина для Самары на хакатоне "Креатив на Волге", а на текущем месте работы как социальный исследователь активно применяю организаторские навыки, субъективно и объективно оцениваю актуальное благоустройство пешеходной части Ленинградской улицы и даже обсуждаю с третьеклассниками насущные городские проблемы в рамках встреч по детской урбанистике. Я в предвкушении нового опыта, поездок и разработки командного проекта. Мне как исследователю города и трендов безусловно очень любопытно применить свои навыки и знания для практических решений", — поделилась Мария Скивко.

В 2025 г. в программе принимали участие трое сотрудников АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".