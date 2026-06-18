Жительница Чапаевска получила маткапитал за несуществующего ребенка

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с материнским капиталом, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
В январе 2021 г. гражданка, ранее уже судимая, предоставила в государственные органы заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Это позволило ей незаконно получить средства материнского капитала в размере 466617 руб. на улучшение жилищных условий.
Впоследствии она аналогичным образом получила выплаты и за второго ребенка.
В период с декабря 2023 г. по май 2025 г. гражданка незаконно завладела еще 225135,85 рубля. Общий ущерб, причиненный Отделению Социального фонда Российской Федерации по Самарской области, составил 691752,85 рубля.
Действия фигурантки квалифицированы как мошенничество при получении выплат в крупном размере. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, а также наличие малолетнего ребенка.
Женщина приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках