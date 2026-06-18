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Преступления Происшествия

Жительница Чапаевска получила маткапитал за несуществующего ребенка

ЧАПАЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с материнским капиталом, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

В январе 2021 г. гражданка, ранее уже судимая, предоставила в государственные органы заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Это позволило ей незаконно получить средства материнского капитала в размере 466617 руб. на улучшение жилищных условий.

Впоследствии она аналогичным образом получила выплаты и за второго ребенка.

В период с декабря 2023 г. по май 2025 г. гражданка незаконно завладела еще 225135,85 рубля. Общий ущерб, причиненный Отделению Социального фонда Российской Федерации по Самарской области, составил 691752,85 рубля.

Действия фигурантки квалифицированы как мошенничество при получении выплат в крупном размере. При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, а также наличие малолетнего ребенка.

Женщина приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу.

 

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