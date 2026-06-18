Чернов и Рассказов продолжат выступать за "Крылья"

Самарский клуб "Крылья Советов" продлил контракты с Никитой Черновым и Николаем Рассказовым.

С защитником Черновым заключен контракт сроком на три года. Спортсмен защищал цвета "Крыльев Советов" с 2019 по 2021 гг., после чего перешел в московский "Спартак".

Минувший сезон футболист провел в Самаре на правах аренды. Всего за "Крылья Советов" Чернов провел 100 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Новое соглашение с защитником Николаем Рассказовым рассчитано до конца сезона 2027/28.

Николай Рассказов пополнил состав "Крыльев Советов" зимой 2023 года. За это время он провел 110 матчей, забил четыре гола и отдал 14 результативных передач.