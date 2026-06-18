Чернов и Рассказов продолжат выступать за "Крылья"

Самарский клуб "Крылья Советов" продлил контракты с Никитой Черновым и Николаем Рассказовым.
С защитником Черновым заключен контракт сроком на три года. Спортсмен защищал цвета "Крыльев Советов" с 2019 по 2021 гг., после чего перешел в московский "Спартак".
Минувший сезон футболист провел в Самаре на правах аренды. Всего за "Крылья Советов" Чернов провел 100 матчей, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Новое соглашение с защитником Николаем Рассказовым рассчитано до конца сезона 2027/28.
Николай Рассказов пополнил состав "Крыльев Советов" зимой 2023 года. За это время он провел 110 матчей, забил четыре гола и отдал 14 результативных передач.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.