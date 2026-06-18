В Самарской области начал работу Кадровый форум БАС

В четверг, 18 июня, в Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем (БАС). Форум проходит с 18 по 20 июня и организован Правительством Самарской области при поддержке АНО "Университет 2035" и Тольяттинского государственного университета.

В форуме приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, региональных органов власти, научно‑образовательных центров, производители и разработчики БАС, а также ветераны СВО, в том числе участники президентской программы "Время героев".

Самарская область входит в десятку лидирующих регионов по числу производителей беспилотных авиационных систем: на ее долю приходится около 20% отечественного производства компонентов, а местный Институт искусственного интеллекта разрабатывает порядка 30% критически важных технологий в этой сфере.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева участников пленарной сессии "Люди и дроны. Человекомашинное взаимодействие в сельском хозяйстве" приветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.

"По поручению президента в Тольяттинском госуниверситете создается Институт беспилотных систем. Первый набор — 70 студентов — начнет обучение уже в сентябре. И это не просто школа операторов. Управление дроном — это лишь малая часть. Нам нужны инженеры, способные проектировать сами системы, писать сложные алгоритмы и программное обеспечение. Именно конструкторский и технологический кадровый потенциал станет главным приоритетом вузов в этой работе. А впереди — расширение ниш применения: от агросектора до логистики, медицины и экологического мониторинга", — отметил он.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, обращаясь к участникам форума, отметил, что отрасль беспилотных авиационных систем в России сформировалась и продолжает развиваться. "Мы перешли к активному росту. Ключевой тренд сегодня — повышение автономности. Для этого мы кратно наращиваем вычислительные мощности на борту, совершенствуем сенсорную базу и работаем над новыми типами силовых установок, включая гибридные. Самарская школа авиа- и двигателестроения позволяет нам быстро доводить эти решения до промышленного применения, включая апробацию в реальных условиях, чтобы в дальнейшем интегрировать их в гражданские сферы народного хозяйства".

Технологический потенциал региона отметил и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов. "Самарская область входит в число регионов-лидеров РФ по применению агродронов. Этому способствуют развитый промышленный потенциал региона и активная позиция сельхозпроизводителей, открытых к передовым технологиям. Теперь наша задача — объединить последние достижения аграрной науки и инженерные решения в сфере БПЛА. Это позволит нам не только расширить применение дронов, но и превратить их в эффективный инструмент роста, который укрепит продовольственную и технологическую конкурентоспособность России", — подчеркнул он.

Участники форума сосредоточились на ключевых задачах внедрения БАС в разных отраслях — от сельского хозяйства до логистики, мониторинга инфраструктуры и поисково‑спасательных работ. В рамках форума обсуждались успешные региональные кейсы, механизмы субсидирования и льготного лизинга для аграриев, разработка новых профессиональных стандартов и образовательных программ, программы переквалификации для участников СВО, формирование системы подготовки агропилотов, создание центров обучения операторов и упрощение разрешительных процедур.

Отдельное внимание было уделено сценариям применения дронов в АПК: эксперты проанализировали экономику внедрения беспилотных решений и правовые аспекты их использования в сельском хозяйстве. Обсуждались практические кейсы и региональные решения, готовые к масштабированию.

Беспилотные авиационные системы перестали быть экзотикой и превратились в эффективный инструмент для ряда отраслей. В Самарской области площадь сельхозугодий, обработанных с применением дронов, достигла 167,6 тыс. га; по итогам 2025 года регион вошел в пятерку лидеров России по применению БАС в АПК. Дроны помогают мониторить посевы, вносить удобрения, контролировать влагозапасы и выявлять очаги болезней и вредителей, что способствует росту урожайности, снижению издержек и повышению экологичности производства.

По итогам пленарной сессии кадрового форума беспилотных систем в Тольятти ключевым выводом для отрасли стал переход от точечной механизации к формированию единой экосистемы "человек-алгоритм-машина". Самарская область, удерживающая статус абсолютного лидера РФ по площадям применения агробеспилотников (свыше 1 млн га в планах на 2026 год), выступает главной пилотной площадкой для этих изменений. Экспертное сообщество и Минсельхоз РФ зафиксировали фундаментальную трансформацию рынка: дроны не просто закрывают кадровый дефицит, а меняют саму природу труда, требуя перехода от подготовки "операторов-пилотов" к воспитанию "системных инженеров", управляющих автономными комплексами.

В первый день форума подписано соглашение между АНО "Университет 2035" и технопарком "Жигулевская долина" о запуске комплексной образовательной модели "Технологическая мастерская "Дрон‑гараж". Проект направлен на подготовку технических кадров и развитие молодежных компетенций в области БАС.

Также работала выставка "Инновационные разработки и автономные технологии для сельского хозяйства", где самарские компании и гости из соседних регионов представили последние разработки в сфере БАС.

Кроме того, 18 июня состоялось официальное открытие главных стартов сезона — чемпионата, первенства и Кубка Самарской области по гонкам дронов. Этот новый, динамичный и технологичный вид спорта активно развивается на территории Самарской области и напрямую связан с новыми направлениями развития промышленности, востребованными в гражданском и оборонном секторах. Развитие дисциплины соответствует поручениям Президента РФ Владимира Путина по формированию национальной экосистемы беспилотных летательных аппаратов, объединяя спортивную подготовку кадров с технологическим суверенитетом страны.

Работа форума продолжается: во второй и третий дни запланированы тематические сессии, практические мастер‑классы и переговоры по реализации совместных образовательных и промышленных проектов.