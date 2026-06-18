Самарцам предлагают принять участие в спортивном конкурсе и посетить Центр подготовки космонавтов

Любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса и стать ближе к звездам, продемонстрировав свои спортивные результаты.
Чтобы стать космонавтом, требуется высокий уровень физической подготовки.
Посетить Центр подготовки космонавтов им Ю. Гагарина и испытать свои силы можно уже сейчас, сняв лучший ролик с выполнением упражнений из перечня нормативов космонавтов или любой другой физической активностью. Ознакомиться с правилами конкурса и информацией о призах можно на сайте СПОРТПРОСТОКОСМОС.РФ. Принять участие в конкурсе можно до 12 июля, а результаты будут объявлены 3 августа 2026 года.
Этот год — особенный для отечественной космонавтики: 65-лет первого полета человека в космос, объявлен 5-й открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса, в России прошла первая Неделя космоса.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, а самым спортивным конкурсантам предлагается выполнить задания, которые проходят кандидаты при реальном отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.
Конкурс приурочен к старту рекламной кампании "Глаза боятся — руки делают" государственной программы "Спорт России". Цель кампании — мотивировать россиян регулярно заниматься спортом.
Видео в формате музыкального клипа транслируется на федеральных телеканалах и в сети, а аудиотрек, написанный специально для кампании, размещен в социальных сетях.
"Минспорт России и Роскосмос начали совместный конкурс "Спорт — просто космос". Его идея в том, чтобы мотивировать как можно больше наших граждан выходить на ближайшие спортивные площадки, в спортзалы, бассейны, секции и благодаря регулярным тренировкам становиться быстрее, сильнее, красивее.
Чтобы начать, не нужно ждать понедельника или чего-то стесняться. Выйти на первую тренировку можно уже сегодня, а еще лучше — поделиться впечатлениями и рассказать об этом в соцсетях, чтобы зарядить на спорт еще и своих друзей. Призом для самых активных участников конкурса станет приглашение в Центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.
Одна из ключевых спортивных целей развития России вовлечь к 2030 г. 70% граждан в регулярные занятия спортом. Сейчас этот показатель на уровне 62,6%. Чтобы систематически повышать его, в рамках госпрограммы "Спорт России" по поручению Президента России В. В. Путина последовательно создаются условия, чтобы каждый мог вести активный образ жизни. Развивается спортивная инфраструктура и такие массовые программы как комплекс ГТО, расширяется сетка массовых соревнований, ведется активная социальная реклама физкультуры и спорта", — прокомментировал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
С 2019 года при государственной поддержке в России построено более 600 капитальных спортивных объектов, а также порядка 3 тыс. некапитальных (площадки ГТО, "умные" спортивные площадки, модульные спортивные сооружения, ФОКОТы, футбольные поля). С 2025 года по госпрограмме в регионах будет появляться не менее 350 современных спортивных комплексов в год. Дворцы спорта, ледовые арены, универсальные залы, бассейны и катки будут возводиться не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах.
"Раньше дети на вопрос "Кем ты хочешь стать?" часто отвечали — "Космонавтом". Представители этой профессии должны иметь отличную физическую подготовку и отменное здоровье. Чтобы с каждым днем становиться ближе к своей мечте, вести активный образ жизни, достаточно начать с малого — выйти на площадку возле дома и попробовать выполнить упражнения. Мы хотим показать, что заниматься спортом и получать заряд активности может каждый, невзирая на возраст или опыт физической активности. Секрет успеха — начать действовать и не останавливаться на достигнутом", — подчеркнула генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Чтобы принять участие, необходимо загрузить на свою страницу в ВК вертикальное видео с выполнением одного из упражнений из перечня нормативов космонавтов: бег, подтягивания, угол в упоре, прыжок в длину с места, наклон вперед, плавание или любой другой двигательной активностью под аудиотрек рекламной кампании "Глаза боятся — руки делают" с хэштегом #спортпростокосмос.
Главный приз для победителя в возрасте от 14 до 18 лет — посещение Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, а для совершеннолетнего победителя — настоящая тренировка с космонавтами. Финалисты конкурса получат призы от Роскосмоса и подарки от минспорта.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги