Перевозчик из Тольятти оштрафован за то, что автобусы сокращали маршрут

В Тольятти перевозчик, водители которого не осуществляли установленный маршрут движения для автобусов № 96 (ОП "Автовокзал" — ОП "Вега"), оштрафован на 10 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе проверки ведомством установлено, что водители осуществляли выезд на маршрут, минуя начальные остановочные пункты.

Это стало основанием дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) и привело к штрафу.