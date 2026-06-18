Более 30 тысяч слушателей посетили Лектории Знания в Самарской области с начала 2026 года

Российское общество "Знание" активно развивает сеть просветительских площадок по всей стране. С января 2026 г. в Самарской области начали работу 54 просветительских площадки. За это время на них состоялось почти 700 выступлений, а общее число слушателей превысило 30,8 тысячи человек.
Лектории Знания призваны стать центрами притяжения для жителей регионов, предлагая качественный и достоверный контент. Проект объединяет учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. В Самарской области Лектории Знания работают в крупнейших городских округах, включая Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Жигулевск и Кинель, а также в Волжском, Сергиевском, Большечерниговском, Красноярском и Алексеевском районах. Особое внимание уделяется социально значимым группам: для пожилых людей открыты две специализированные площадки на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Тольятти и Самарского областного геронтологического центра.
Кроме того, площадки открыты на базе ведущих вузов региона: Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного экономического университета и Самарского государственного технического университета.
Просветительские площадки Лекториев Знания в регионе проводят мероприятия, приуроченные к ключевым датам и проектам: акции ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню России, а также тематические встречи в рамках проектов Знание.Безопасность, Года единства народов России, Дня науки и Дня славянской письменности.
"Лектории Знания служат пространством для открытого диалога, где школьники, студенты, работающая молодежь, родители и люди старшего поколения могут получить актуальные знания от проверенных экспертов. Площадки получают организационную поддержку Общества "Знание", включая помощь в подборе лекторов, доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методическим материалам", — отметила директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.
Напомним, что создать свой Лекторий Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на официальном сайте Российского общества "Знание".
Мероприятия, организованные Российским обществом "Знание" соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги