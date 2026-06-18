Более 30 тысяч слушателей посетили Лектории Знания в Самарской области с начала 2026 года

Российское общество "Знание" активно развивает сеть просветительских площадок по всей стране. С января 2026 г. в Самарской области начали работу 54 просветительских площадки. За это время на них состоялось почти 700 выступлений, а общее число слушателей превысило 30,8 тысячи человек.

Лектории Знания призваны стать центрами притяжения для жителей регионов, предлагая качественный и достоверный контент. Проект объединяет учебные заведения, учреждения культуры и общественные организации. В Самарской области Лектории Знания работают в крупнейших городских округах, включая Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Жигулевск и Кинель, а также в Волжском, Сергиевском, Большечерниговском, Красноярском и Алексеевском районах. Особое внимание уделяется социально значимым группам: для пожилых людей открыты две специализированные площадки на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Тольятти и Самарского областного геронтологического центра.

Кроме того, площадки открыты на базе ведущих вузов региона: Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского государственного экономического университета и Самарского государственного технического университета.

Просветительские площадки Лекториев Знания в регионе проводят мероприятия, приуроченные к ключевым датам и проектам: акции ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, годовщине воссоединения Крыма с Россией, Дню Победы, Дню России, а также тематические встречи в рамках проектов Знание.Безопасность, Года единства народов России, Дня науки и Дня славянской письменности.

"Лектории Знания служат пространством для открытого диалога, где школьники, студенты, работающая молодежь, родители и люди старшего поколения могут получить актуальные знания от проверенных экспертов. Площадки получают организационную поддержку Общества "Знание", включая помощь в подборе лекторов, доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методическим материалам", — отметила директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Напомним, что создать свой Лекторий Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию на официальном сайте Российского общества "Знание".

Мероприятия, организованные Российским обществом "Знание" соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.