Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на самарца

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о нападении собак на мужчину в Самарской области.

Напомним, животные напали на местного жителя у Алексеевских озер. Возбуждено уголовное дело.



Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.