"Крылья" выкупили у "Динамо" Ивана Лепского

Защитник Иван Лепский стал игроком "Крыльев Советов". Футболист, выступавший в нашей команде на правах аренды из московского "Динамо", подписал контракт с "Крыльями" на три года.

Лепский — уроженец Вилючинска, воспитанник академии "Динамо". С 2022 года он выступал за "Динамо-2", с которым стал победителем группы 2 "Дивизиона Б" Второй лиги. В сентябре 2023 года Лепский дебютировал в Российской Премьер-Лиге и с тех пор провел 10 матчей за основную команду "Динамо", отметившись голом и результативной передачей. В активе 20-летнего защитника также один гол в трех встречах за молодежную сборную России.

В июле 2025 года был арендован нашей командой. В прошедшем сезоне на счету Лепского 22 матча за "Крылья" и два гола.