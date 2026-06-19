Самарский художник Семен Ефентьев представит регион в финале VII сезона фестиваля "ФормАРТ"

Подведены итоги отборочного этапа VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". Среди 20 заявок из Самарской области лучшей стала работа Семена Ефентьева, набрав 75 баллов.

Всего на заочный этап фестиваля поступило более 400 заявок из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. В каждом из них была выбрана работа-победитель, которая будет принимать участие в следующем — презентационном — этапе фестиваля.

В 2026 году все представленные на фестивале "ФормАРТ" работы объединяет главная тема: укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России. Участники создавали эскизы по пяти тематическим направлениям: "Жизнь народов России в едином ритме", "Традиции объединяют", "Общая миссия", "Связь поколений" и "Россия — наш общий дом".

Свою работу "Нежность" Семен Ефентьев описывает так: "В моем эскизе отражена не конкретная тема, а общий образ дружбы народов, подходящий под все представленные на фестивале направления. Несмотря на разные языки, внешность и традиции, всегда есть то, что нас объединяет. Когда-то мы сами это ищем и находим, а когда-то оно само находит нас и заставляет обратить на себя внимание".

Теперь самарского победителя ждет презентационный этап, который продлится до июля. В течение этого времени художнику предстоит перенести свой эскиз на объект городской среды. В Самарской области мурал будет создан в Тольятти. Процесс работы будет сопровождаться профессиональной фото- и видеосъемкой.

По завершении презентационного этапа работы всех 14 финалистов, по одному от каждого региона ПФО, будут опубликованы на официальном сайте проекта для открытого общественного голосования. Итоги VII сезона будут подведены в Кирове. Победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Главная цель проекта — развитие уличного искусства, поддержка молодых талантов и их привлечение к созданию современной и комфортной городской среды.