В Тольятти состоялось чествование медицинских работников

В преддверии Дня медицинского работника в КЦ "Автоград" прошло торжественное мероприятие. На собрании поздравили специалистов отрасли и вручили награды.
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов передал коллегам поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева, который отметил, что развитие здравоохранения — приоритетная задача Правительства.
"За последние годы благодаря поддержке федерального правительства у нас в регионе было многое сделано в этом направлении. Но мы не останавливаемся и продолжаем работу. За счет реализации национальных проектов и региональных программ трансформируем систему здравоохранения. Улучшаем условия для специалистов и пациентов, обновляем инфраструктуру медучреждений, внедряем инновационные технологии, обновляем парк транспорта. Будем продолжать эту работу, чтобы повысить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона. Для нас это — задача номер один", — подчеркнул губернатор Самарской области в своем поздравлении.
За последние годы благодаря поддержке федерального правительства в регионе было многое сделано для развития медицины. Масштабные перемены затронули, конечно, Тольятти и Сызрань. Сегодня в распоряжении врачей — современное оборудование и технологии. Повышается доступность офтальмологической помощи. В Сызрани уже работает специализированное отделение. В ближайших планах — ремонт корпуса глазной больницы и в Автограде. Активно развивается и такое значимое сейчас направление, как медицинская реабилитация наших Защитников. Открыто новое отделение в Сызрани, закупается новое оборудование для Тольяттинской городской больницы № 4.
Также планах развитие онкологической службы Тольятти. Будет произведена закупка тяжелого и высокотехнологичного оборудования. Это позволит повысить доступность лечения от онкозаболеваний для жителей города.
Глава региона отметил, что медицинские работники — это люди с большим сердцем, наполненным любовью к людям, стремлением им помочь.
"Благодарю, что ежедневно вы сохраняете преданность делу, несмотря на то, что оно требует от вас колоссальных моральных и физических усилий. Совершаете настоящие подвиги, спасая людей, находясь рядом с ними в самые тяжелые моменты, даря им шанс на жизнь. Искренне заботитесь о самочувствии всех своих пациентов. Делаете вклад в будущее Самарской области, помогая появиться на свет тысячам детей. Мои особые слова признательности медработникам, работающим в зоне специальной военной операции. Вы — настоящие герои. Спасибо за ваше мужество, самоотверженность, глубокую преданность интересам Родины!" — рассказал губернатор в поздравительном адресе.
В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды специалистам учреждений здравоохранения Тольятти, Сызрани, Ставропольского района. Кроме того, чествовали врачей и медсестер, которые оказывали медицинскую помощь в зоне СВО, помогали бойцам на передовой и в госпиталях.
На собрании поблагодарили бригады скорой медицинской Тольятти и Сызрани, которые оперативно и слаженно работали на вызовах в связи с экстренными ситуациями, вызванными вражескими атаками на территории региона. Специалистам вручили памятный знак "За служение людям".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги