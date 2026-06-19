В Тольятти состоялось чествование медицинских работников

В преддверии Дня медицинского работника в КЦ "Автоград" прошло торжественное мероприятие. На собрании поздравили специалистов отрасли и вручили награды.

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов передал коллегам поздравление от губернатора Вячеслава Федорищева, который отметил, что развитие здравоохранения — приоритетная задача Правительства.

"За последние годы благодаря поддержке федерального правительства у нас в регионе было многое сделано в этом направлении. Но мы не останавливаемся и продолжаем работу. За счет реализации национальных проектов и региональных программ трансформируем систему здравоохранения. Улучшаем условия для специалистов и пациентов, обновляем инфраструктуру медучреждений, внедряем инновационные технологии, обновляем парк транспорта. Будем продолжать эту работу, чтобы повысить доступность медицинских услуг для каждого жителя региона. Для нас это — задача номер один", — подчеркнул губернатор Самарской области в своем поздравлении.

За последние годы благодаря поддержке федерального правительства в регионе было многое сделано для развития медицины. Масштабные перемены затронули, конечно, Тольятти и Сызрань. Сегодня в распоряжении врачей — современное оборудование и технологии. Повышается доступность офтальмологической помощи. В Сызрани уже работает специализированное отделение. В ближайших планах — ремонт корпуса глазной больницы и в Автограде. Активно развивается и такое значимое сейчас направление, как медицинская реабилитация наших Защитников. Открыто новое отделение в Сызрани, закупается новое оборудование для Тольяттинской городской больницы № 4.

Также планах развитие онкологической службы Тольятти. Будет произведена закупка тяжелого и высокотехнологичного оборудования. Это позволит повысить доступность лечения от онкозаболеваний для жителей города.

Глава региона отметил, что медицинские работники — это люди с большим сердцем, наполненным любовью к людям, стремлением им помочь.

"Благодарю, что ежедневно вы сохраняете преданность делу, несмотря на то, что оно требует от вас колоссальных моральных и физических усилий. Совершаете настоящие подвиги, спасая людей, находясь рядом с ними в самые тяжелые моменты, даря им шанс на жизнь. Искренне заботитесь о самочувствии всех своих пациентов. Делаете вклад в будущее Самарской области, помогая появиться на свет тысячам детей. Мои особые слова признательности медработникам, работающим в зоне специальной военной операции. Вы — настоящие герои. Спасибо за ваше мужество, самоотверженность, глубокую преданность интересам Родины!" — рассказал губернатор в поздравительном адресе.

В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды специалистам учреждений здравоохранения Тольятти, Сызрани, Ставропольского района. Кроме того, чествовали врачей и медсестер, которые оказывали медицинскую помощь в зоне СВО, помогали бойцам на передовой и в госпиталях.

На собрании поблагодарили бригады скорой медицинской Тольятти и Сызрани, которые оперативно и слаженно работали на вызовах в связи с экстренными ситуациями, вызванными вражескими атаками на территории региона. Специалистам вручили памятный знак "За служение людям".