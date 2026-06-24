Самарчанка отдала деньги мошенникам, думая, что помогает подруге

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Мошенники выманили у жительницы Самары более 60 тыс. руб. под видом просьбы о займе от подруги, рассказали в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.