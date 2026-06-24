Тольяттинец поссорился с сожительницей и зарезал ее

В Тольятти мужчине предъявлено обвинение в убийстве местной жительницы, сообщает СУ СК по Самарской области.

Следственный комитет по Самарской области установил, что в ночь с 19 на 20 июня 2026 г. в ходе конфликта, возникшего на фоне употребления алкоголя, обвиняемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения в спину. Женщина 43 лет скончалась на месте.

По решению суда фигурант заключен под стражу. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.