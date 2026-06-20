В Тольятти арестовали мужчину, тайком закладывавшего имущество соседа

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Органом следствия установлено, что обвиняемый проживает в малосемейной квартире дома № 55 на ул. Ворошилова совместно с соседом. 1 июня 2025 г. мужчина заметил, что сосед оставил на холодильнике ключи от запорного устройства, которым оснащена дверь его комнаты. Предполагая, что в комнате могут находится деньги, а также интересные для него предметы, обвиняемый воспользовался ключом для изготовления дубликата. Зная, что владелец комнаты находится в длительной служебной командировке и в комнате не проживает,обвиняемый с использованием изготовленного дубликата ключа множество раз проникал в комнату соседа откуда похищал его имущество и сдавал его в ломбард. Среди украденных вещей оказались наручные часы "Casio pro treck", фрезер марки "Ryobi", наручные часы "Bulova", а также 30 тыс. руб. наличными. Когда у обвиняемого была возможность, он выкупал из ломбарда похищенные им вещи и возвращал в комнату потерпевшего. Такие махинации с чужим имуществом тольяттинец проворачивал десятки раз, пока не заканчивались деньги, чтобы выкупить его.

Преступные действия 13 декабря 2025 г. пресек хозяин имущества, поскольку он сообщил обвиняемому о том, что в его комнате установлена камера видеонаблюдения и ему с июля 2025 г. известно о том, что из комнаты пропадают его вещи во время нахождения в командировках. Поскольку в установленный для возврата срок принадлежащее ему имущество сосед не возвратил, потерпевший обратился в полицию и предоставил запись с видеокамеры для подтверждения факта проникновения и кражи.

Уголовное дело дело направлено в суд Автозаводского района Тольятти.