В Тольятти арестовали мужчину, тайком закладывавшего имущество соседа

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Органом следствия установлено, что обвиняемый проживает в малосемейной квартире дома № 55 на ул. Ворошилова совместно с соседом. 1 июня 2025 г. мужчина заметил, что сосед оставил на холодильнике ключи от запорного устройства, которым оснащена дверь его комнаты. Предполагая, что в комнате могут находится деньги, а также интересные для него предметы, обвиняемый воспользовался ключом для изготовления дубликата. Зная, что владелец комнаты находится в длительной служебной командировке и в комнате не проживает,обвиняемый с использованием изготовленного дубликата ключа множество раз проникал в комнату соседа откуда похищал его имущество и сдавал его в ломбард. Среди украденных вещей оказались наручные часы "Casio pro treck", фрезер марки "Ryobi", наручные часы "Bulova", а также 30 тыс. руб. наличными. Когда у обвиняемого была возможность, он выкупал из ломбарда похищенные им вещи и возвращал в комнату потерпевшего. Такие махинации с чужим имуществом тольяттинец проворачивал десятки раз, пока не заканчивались деньги, чтобы выкупить его.
Преступные действия 13 декабря 2025 г. пресек хозяин имущества, поскольку он сообщил обвиняемому о том, что в его комнате установлена камера видеонаблюдения и ему с июля 2025 г. известно о том, что из комнаты пропадают его вещи во время нахождения в командировках. Поскольку в установленный для возврата срок принадлежащее ему имущество сосед не возвратил, потерпевший обратился в полицию и предоставил запись с видеокамеры для подтверждения факта проникновения и кражи.
Уголовное дело дело направлено в суд Автозаводского района Тольятти.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках