Житель Ульяновской области может отправиться в колонию на восемь лет за избиение тольяттинца в баре

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого уроженца г. Барыш Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

13 декабря 2025 г. в вечернее время обвиняемый отдыхал в баре "Аббатское" на ул. Ворошилова в Тольятти. В результате словесной перепалки, возникшей по незначительному поводу (длительное пользование туалетом), между ним и другим посетителем бара, мужчины стали толкать друг друга руками. Выйдя на улицу поговорить и разобраться в сложившейся ситуации, обвиняемый кулаками обеих рук с силой нанес незнакомому мужчине два удара в область головы, а затем набросился на него и повалил на землю. От ударов в голову мужчина сразу же потерял сознание, упал спиной на землю, но это не остановило нападавшего. Кулаками обеих рук обвиняемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов в голову, которые повлекли тяжкий вред его здоровью.

Согласно судебно-медицинского заключения у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с переломом свода черепа, ушибы мягких тканей затылочной и лобной областей.

Потерпевший ничего не смог сообщить органу следствия по обстоятельствам получения им травмы, поскольку сразу же потерял сознание, очнулся в больнице на следующий день. В результате причиненных ему телесных повреждений он месяц лечился и не работал.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

За совершение указанного преступления предусмотрено единственное наказание — в виде лишения свободы на срок до восьми лет.