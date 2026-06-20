Житель Ульяновской области может отправиться в колонию на восемь лет за избиение тольяттинца в баре

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого уроженца г. Барыш Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
13 декабря 2025 г. в вечернее время обвиняемый отдыхал в баре "Аббатское" на ул. Ворошилова в Тольятти. В результате словесной перепалки, возникшей по незначительному поводу (длительное пользование туалетом), между ним и другим посетителем бара, мужчины стали толкать друг друга руками. Выйдя на улицу поговорить и разобраться в сложившейся ситуации, обвиняемый кулаками обеих рук с силой нанес незнакомому мужчине два удара в область головы, а затем набросился на него и повалил на землю. От ударов в голову мужчина сразу же потерял сознание, упал спиной на землю, но это не остановило нападавшего. Кулаками обеих рук обвиняемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов в голову, которые повлекли тяжкий вред его здоровью.
Согласно судебно-медицинского заключения у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с переломом свода черепа, ушибы мягких тканей затылочной и лобной областей.
Потерпевший ничего не смог сообщить органу следствия по обстоятельствам получения им травмы, поскольку сразу же потерял сознание, очнулся в больнице на следующий день. В результате причиненных ему телесных повреждений он месяц лечился и не работал.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
За совершение указанного преступления предусмотрено единственное наказание — в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках