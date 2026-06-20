16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Ульяновской области может отправиться в колонию на восемь лет за избиение тольяттинца в баре В Тольятти арестовали мужчину, тайком закладывавшего имущество соседа Не сдавший на права житель Кинель-Черкасского района дважды за три месяца попался пьяным за рулем Из-за шлагбаума у озера около Алексеевки возбудили уголовное дело В Самаре вымогали 1,2 млн за "блок на негатив" в медиа

Преступления Происшествия

Житель Ульяновской области может отправиться в колонию на восемь лет за избиение тольяттинца в баре

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого уроженца г. Барыш Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

13 декабря 2025 г. в вечернее время обвиняемый отдыхал в баре "Аббатское" на ул. Ворошилова в Тольятти. В результате словесной перепалки, возникшей по незначительному поводу (длительное пользование туалетом), между ним и другим посетителем бара, мужчины стали толкать друг друга руками. Выйдя на улицу поговорить и разобраться в сложившейся ситуации, обвиняемый кулаками обеих рук с силой нанес незнакомому мужчине два удара в область головы, а затем набросился на него и повалил на землю. От ударов в голову мужчина сразу же потерял сознание, упал спиной на землю, но это не остановило нападавшего. Кулаками обеих рук обвиняемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов в голову, которые повлекли тяжкий вред его здоровью.   

Согласно судебно-медицинского заключения у мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма с переломом свода черепа, ушибы мягких тканей затылочной и лобной областей.

Потерпевший ничего не смог сообщить органу следствия по обстоятельствам получения им травмы, поскольку сразу же потерял сознание, очнулся в больнице на следующий день. В результате причиненных ему телесных повреждений он месяц лечился и не работал.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. 

За совершение указанного преступления предусмотрено единственное наказание — в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5